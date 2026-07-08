Argentina vừa có màn lội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, trận đấu có nhiều tranh cãi về trọng tài và VAR, bên cạnh dấu ấn Lionel Messi.

Messi đầy cảm xúc sau trận thắng Ai Cập. Ảnh: Clarin

Đội trưởng Argentina đá hỏng phạt đền. Sau đó, chính anh dẫn dắt đội ghi 3 bàn trong ít phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ gặp Thụy Sĩ.

“Chiến thuật và đấu pháp rất quan trọng, nhưng nếu không có tinh thần mà chúng tôi đang sở hữu, hôm nay chúng tôi đã gục ngã rồi”, HLV Lionel Scaloni nói về chiến thắng.

Messi khóc, và Scaloni cũng vậy. Một trận đấu của cảm xúc, khiến ông khóc đến mức bỏ dở cuộc phỏng vấn. Sau trận, các cầu thủ gọi vui ông là “La Llorona” (Bà khóc nhè).

“Các cầu thủ giờ gọi tôi là ‘Bà khóc nhè’, nhưng tôi không bận tâm”, Scaloni mỉm cười. “Tôi nghĩ bất kỳ ai có mặt ở đó cũng đều xúc động trước một trận đấu như thế này”.

Khi được hỏi về đối thủ, Scaloni cho biết: “Ai Cập là một đội bóng rất mạnh. Đừng chỉ nói về chúng tôi, họ cũng xứng đáng được nhắc đến”.

Scaloni không tiếc lời khen Messi, người ghi bàn trong trận World Cup thứ 9 liên tiếp, cũng như nới rộng kỷ lục mọi thời đại.

“Những cậu bé đang nhìn Leo mà không tin nổi những gì mình chứng kiến, hãy xem cậu ấy như một tấm gương.

Leo có thể đá hỏng quả phạt đền rồi buông xuôi ngay lúc đó. Nhưng không, cậu ấy lại xin bóng, lại tiếp tục cố gắng... Chỉ nói đến thôi cũng khiến tôi nổi da gà”.

HLV Scaloni được học trò đặt biệt danh mới. Ảnh: AFA

Chiến lược gia 48 tuổi nói về cảm xúc của “La Pulga”: “Tôi không biết phải ví trận đấu này với điều gì, nhưng tôi chắc chắn Messi chơi bóng vì những khoảnh khắc như thế.

Việc cậu ấy vẫn có những cảm xúc mãnh liệt như vậy ở giai đoạn này của sự nghiệp thật khó giải thích. Khi giải nghệ, điều khiến bạn hối tiếc suốt đời là đã không tận hưởng những khoảnh khắc ấy”.

Trước câu hỏi liệu ông có linh cảm về cuộc ngược dòng, Scaloni tiết lộ: “Các cầu thủ cảm nhận được điều đó. Họ ngửi thấy thời cơ, họ nhận ra nó. Sau bàn gỡ 2-2, chúng tôi cảm thấy quán tính đã nghiêng về phía mình và phải cố giành chiến thắng trước khi trận đấu kết thúc”.

“Hơn cả một bài học, trận đấu này càng củng cố niềm tin của tôi về bóng đá”, Scaloni kết luận. “Đó là chiến thuật và đấu pháp, nhưng cũng là trái tim và bản năng”.

(Nguồn: VTV)