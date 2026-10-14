Mất cha và bốn người anh trong chiến tranh, cụ bà 82 tuổi có mặt từ sớm tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

Sáng 14/10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

731 hài cốt liệt sĩ, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể, được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Có mặt từ rất sớm tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Phạm Thị Lan (82 tuổi) lặng lẽ đứng nhìn đoàn xe chuẩn bị khởi hành. Gia đình bà chịu mất mát lớn khi cha bà và bốn anh trai đều đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến.

Từng là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, bà Lan nhiều lần nghẹn ngào rơi lệ khi đứng trước hàng trăm quách hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ lớn của thành phố không chỉ gợi lại ký ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà còn khơi dậy nỗi đau mất mát người thân vẫn hằn sâu trong lòng bà.

Hòa cùng niềm xúc động ấy, trên khắp các tuyến đường đoàn xe di chuyển đi qua, hàng nghìn người dân TPHCM đã tề tựu đông đảo từ sớm để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Tại đường Điện Biên Phủ đoạn giao với Cách Mạng Tháng Tám, từ sáng sớm, nhiều ngươi dân đã cầm hoa cúc trắng đợi tiễn đưa các liệt sĩ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thông cho biết, từng chiến đấu ác liệt tại Campuchia và may mắn trở về lành lặn, sống trong hòa bình, ông luôn nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, đặc biệt là những liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

“Hôm nay, đứng đây, tôi trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện một việc làm đầy ý nghĩa. Tôi hạnh phúc khi biết tin nhiều liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về nơi an nghỉ”.

Một phụ nữ nước ngoài ôm bó cúc trắng, lặng lẽ đứng bên đường Điện Biên Phủ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Hà

Có mặt trên cung đường, một người phụ nữ cho biết bà đến từ Mỹ và có người thân từng trải qua chiến tranh Việt Nam. Ôm nhành hoa cúc trắng, bà xúc động rơi nước mắt khi dõi theo dòng người đi qua. "Hôm nay là một ngày thực sự xúc động”, bà chia sẻ.

Người dân TPHCM xếp hàng trang nghiêm dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp chờ đón đoàn xe. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú), không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm. Người dân lặng lẽ đứng bên đường, nâng niu trên tay nhành hoa cúc trắng tinh khôi, ánh mắt hướng về phía trước, bồi hồi chờ đón đoàn xe trở về.

Cựu chiến binh Dương Văn Thành rưng rưng đón những người đồng đội trở về lòng đất mẹ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Giữa dòng người nghiêng mình bái vọng, cựu chiến binh Dương Văn Thành (ngụ khu phố 34) không giấu được những giọt nước mắt. Ông xúc động chia sẻ: “Các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đổi lấy độc lập cho đất nước. Là thế hệ đi trước, chúng tôi mong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, góp sức bảo vệ quê hương và chung tay xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Anh Lê Minh Phụng chuẩn bị 1.500 cành cúc trắng trao tận tay người dân đứng dọc tuyến đường tiễn đưa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tình nghĩa thiêng liêng ấy còn lan tỏa qua những hành động đầy ý nghĩa của người dân thành phố. Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, anh Lê Minh Phụng tự nguyện trích kinh phí cá nhân chuẩn bị 1.500 cành cúc trắng, trao tận tay người dân đứng dọc hai bên đường.

“Các anh đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc mà chẳng chút đắn đo, tính toán. Hàng chục năm nằm lại dưới lòng đất, sự hy sinh của các anh khiến chúng ta không khỏi nhói lòng”, anh Phụng nghẹn ngào chia sẻ.

Các em học sinh nâng niu những nhành cúc trắng, thành kính tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nâng niu nhành cúc trắng trên tay, em Phương Nhi (học sinh Trường THCS Hoa Lư) rưng rưng chia sẻ: “Nhờ sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ chúng em mới có được cuộc sống hòa bình, tự do hôm nay. Em tự hứa sẽ nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp sức xây dựng đất nước để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Để đoàn xe di chuyển trang nghiêm, an toàn về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng giao thông từ sớm.

Các cựu chiến binh và lực lượng vũ trang nghiêm trang đứng dọc các nút giao thông, chờ đón đoàn xe đi qua. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long, cho biết chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực từ 5h sáng tại các nút giao trọng yếu, như ngã tư RMK, Bình Thái, Thủ Đức.