Những ngày này, không khí oi bức của mùa hè càng trở nên ngột ngạt hơn đối với người dân thôn An Hạ, xã An Khánh (TP Hà Nội) khi tình trạng điện chập chờn, mất liên tục xảy ra trên địa bàn.

Mất điện, cả ngõ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn từ hệ thống chiếu sáng công cộng. Ảnh: T.D

Theo phản ánh của người dân, vài ngày trở lại đây, nguồn điện thường xuyên bị ngắt quãng. Có thời điểm điện vừa được khôi phục thì chỉ ít phút sau lại tiếp tục mất. Tình trạng này diễn ra liên tục, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ăn không ngon, ngủ không yên giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Anh Nguyễn Đ. L., người dân sinh sống tại thôn An Hạ, bức xúc cho biết: “Mấy ngày qua, điện ở khu vực chúng tôi liên tục bị mất, lúc có, lúc không, chỉ cách nhau vài chục phút. Cả đêm điện mất rồi lại có đến cả chục lần khiến ai cũng bức xúc. Việc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn”.

Nhiều người dân thôn An Hạ tìm ánh sáng bằng điện thoại. Ảnh: T.D

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống thường nhật, tình trạng điện chập chờn còn gây ra hàng loạt sự cố đối với các thiết bị điện trong gia đình.

Anh Lê V. U. cho biết, chiếc điều hòa của gia đình anh đã gặp trục trặc nghiêm trọng sau nhiều ngày phải hoạt động trong điều kiện nguồn điện không ổn định.

“Điện chập chờn khiến điều hòa nhà tôi không thể đóng ngắt bình thường. Khi có điện trở lại thì máy hoạt động, nhưng sau nhiều lần như vậy, điều hòa bị hỏng, không còn làm mát được nữa. Tôi phải gọi thợ đến sửa, mất gần 2 triệu đồng. Bỏ đi thì tiếc, mua mới thì tôi không có điều kiện nhưng cũng chẳng biết kêu ai”, anh U. chia sẻ.

Máy điều hòa nhà anh U. bị hư hỏng. Ảnh: V.U

Cùng chung cảnh ngộ, anh Lê T. D. cho biết, gia đình vừa đầu tư gần 30 triệu đồng để mua một chiếc máy giặt phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày xảy ra tình trạng điện chập chờn, thiết bị này đã bị hư hỏng.

“Nhà tôi có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Chúng tôi mới mua máy giặt gần 30 triệu đồng. Hằng ngày đi làm về đều sử dụng. Thế nhưng mấy ngày qua điện chập chờn khiến máy bị hỏng. Giờ không biết lấy gì để dùng. Trời nắng nóng thế này mà phải giặt quần áo bằng tay thì rất vất vả”, anh D. nói.

Theo anh Nguyễn Đ. L., nguyên nhân dẫn đến tình trạng điện ngắt quãng có thể xuất phát từ việc trạm biến áp trên địa bàn đã rơi vào tình trạng quá tải.

“Khoảng gần chục năm trước, trạm biến áp vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, hiện nay dân cư tăng nhanh, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng mạnh nên có thể dẫn đến tình trạng quá tải”, anh L. nhận định.

Máy giặt nhà anh D. bị hư hỏng nặng. Ảnh: V.T

Trước thực trạng kéo dài nhiều ngày qua, người dân thôn An Hạ mong muốn đơn vị điện lực sớm kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân và có biện pháp khắc phục dứt điểm, bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản mà họ đang phải gánh chịu do tình trạng điện không ổn định gây ra.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã An Khánh cho biết, địa phương đã chỉ đạo đơn vị điện lực trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố nhằm sớm khôi phục nguồn điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho các thiết bị điện đang được sử dụng hằng ngày.