Sau 1 đêm gần như không ngủ, anh Nguyễn C.P. (40 tuổi, trú tại thôn An Hạ, xã An Khánh, Hà Nội) vẫn chưa hết mệt mỏi khi nhớ lại cảnh mất điện trong đêm 25/5. Chiếc quạt tích điện trong nhà chỉ hoạt động được một lúc rồi cạn pin, hơi nóng nhanh chóng bao trùm căn phòng chật chội có 5 người.

Anh Nguyễn C.P. mua đá đổ vào chậu rồi dùng quạt cho các con. Ảnh: C.P

Không chịu nổi sự oi bức, anh vội chở cả gia đình đi tìm nhà nghỉ tá túc. Tuy nhiên, nhiều nhà nghỉ bình dân quanh khu vực An Khánh đều kín chỗ vì quá đông người đổ ra “trốn nóng”.

“Tôi tìm được một khách sạn 3 sao, giá 700.000 đồng từ 2h đến sáng nhưng vì tiếc tiền nên hai vợ chồng lại quay về”, anh kể.

Trở lại căn nhà mất điện, vợ chồng anh cho các con nhỏ từ 2 đến 9 tuổi nằm ngủ trên nền nhà. Anh còn đổ đá lạnh vào một chiếc chậu rồi cùng vợ thay nhau quạt tay suốt đêm để hơi mát từ đá phả vào các con.

“Hai vợ chồng thức trắng đêm quạt cho con ngủ, đến sáng mắt cay xè”, anh P. nói. Sáng 26/5, khu vực nhà anh vẫn chưa có điện do đường dây gặp sự cố và phải chờ thiết bị thay thế. Tối cùng ngày, sau khi đón con tan học, cả gia đình tiếp tục ra ngoài tránh nóng.

“Tôi mua vé khu vui chơi cho các cháu, cả nhà ngồi ở nhà sách đến lúc đóng cửa mới ra về. Sau đó, chúng tôi phải sang quán cắt tóc của người quen ngủ nhờ. Gần nửa đêm điện mới có lại, cả nhà mới dám về”, anh chia sẻ.

Không riêng gia đình anh P., nhiều hộ dân tại thôn An Hạ cũng trải qua những đêm vật vã vì mất điện giữa cao điểm nắng nóng.

Anh Phạm Văn U. (45 tuổi), sống cùng thôn, cho biết khu vực mất điện từ đêm 25/5 đến rạng sáng 26/5. Cả xóm nháo nhác tìm nơi tránh nóng, người bế con ra đường, người kéo nhau ra công viên hóng gió hoặc đi thuê nhà nghỉ.

Khung cảnh ngột ngạt vì mất điện giữa đêm ở xã An Khánh. Ảnh: T.D

Tại thôn An Thọ, xã An Khánh, chị Thu Hoài cho biết, tình trạng mất điện liên tiếp xảy ra nhiều đêm liền. Đỉnh điểm là đêm 25/5, khu vực chị sinh sống bị cắt điện từ 23h30 đến đêm.

Nghĩ điện sẽ sớm có lại, chị bế con nhỏ chưa đầy 2 tuổi ra đầu ngõ ngồi chờ. Thế nhưng, không khí ngoài trời vẫn hầm hập khiến đứa trẻ quấy khóc liên tục.

Bất đắc dĩ, hai vợ chồng phải chở con chạy xe máy nhiều vòng ngoài đường để hóng gió. Mỗi lần dừng xe, đứa trẻ lại bật khóc vì nóng.

Đến hơn 1h sáng, khi con mệt lả và thiếp đi, cả hai mới ghé vào công viên của một khu chung cư, ôm con ngủ tạm trên ghế đá chờ có điện. Đêm hôm sau, gia đình chị quyết định rời nhà, đi hơn 4km sang nhà người quen ngủ nhờ để tránh cái nóng như thiêu đốt.

Tại khu vực Mễ Trì Thượng, anh Lê Việt H. cũng trải qua nhiều giờ mất ngủ vì điện chập chờn liên tục. Theo anh, điện chỉ có lại vài phút rồi tiếp tục mất thêm khoảng 1 tiếng. Tình trạng này lặp đi lặp lại đến tận 2-3h sáng. “Đi làm cả ngày đã mệt, đêm về lại không thể ngủ nổi vì mất điện”, anh nói.

Chị Lê Thảo M. cũng cho biết khu nhà chị liên tục mất điện trong khung giờ từ 21h đến 1h sáng suốt 2 ngày qua. “Hôm đầu mất liền 4 tiếng. Hôm sau, tôi thấy có điện và tưởng sẽ yên ổn để ngủ thì chỉ ít phút sau, điện lại mất tiếp. Nhà có con nhỏ nên các cháu quấy khóc cả đêm”, chị kể.

Mùa hè mới bắt đầu nhưng những đợt nắng nóng gay gắt được dự báo còn kéo dài, khiến nhiều người dân Hà Nội thấp thỏm trước nguy cơ mất điện giữa thời tiết khắc nghiệt.

Theo EVNHANOI, nền nhiệt tăng cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng đột biến, trong khi nhiều đường dây, trạm biến áp phải hoạt động quá tải trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ.

Đơn vị này cho biết đang tăng cường giám sát vận hành 24/24, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn để giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa cao điểm nắng nóng.