Theo phản ánh, năm 1999, công dân mua một thửa đất bằng giấy viết tay, thời điểm đó khu đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đến năm 2005, thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho một phần diện tích. Phần còn lại chưa được cấp sổ, người dân vẫn quản lý, sử dụng ổn định từ đó đến nay.

Hiện trạng khu đất là đất nông nghiệp, đang được khai thác bình thường, không phải kênh rạch, không thuộc đất công do Nhà nước quản lý và cũng không xảy ra tranh chấp.

Theo quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt, vị trí thửa đất thuộc nhóm đất ở hiện trạng.

Tài liệu đo đạc của phần đất chưa cấp giấy chứng nhận: Theo tài liệu 299-TTg và 02/CT-UB, khu đất được xác định là rạch; tuy nhiên bản đồ địa chính năm 2003 lại thể hiện là thửa đất.

Trước thực tế này, người dân đặt câu hỏi liệu phần diện tích còn lại có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hay không, cần đáp ứng những điều kiện gì và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng nêu ra một số nguyên tắc.

Tại Điều 24 Nghị định số 101/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 49/2026) đã quy định về việc cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận đã cấp.

Theo khoản 4 Điều 24, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận cho một phần diện tích, phần còn lại trước đây chưa đủ điều kiện nhưng nay đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận được quy định tại Điều 15 Nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.