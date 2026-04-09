Theo phản ánh của công dân, ngày 15/1/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận danh sách các xã miền núi trên địa bàn giai đoạn 2026–2030, trong đó có địa phương nơi công dân này đang sinh sống. Đáng chú ý, trước khi sắp xếp, khu vực này là thị trấn.

Từ sự thay đổi này, người dân đặt câu hỏi: Khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, hạn mức công nhận đất ở có được điều chỉnh theo hạn mức của miền núi không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, điểm a khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất ở, gồm đất ở tại nông thôn (ONT), đất ở tại đô thị (ODT).

Tại điểm a, b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2026) nêu rõ, đất ở tại nông thôn là đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp xã và đặc khu mà chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã, trừ đất ở thuộc khu vực thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng vẫn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã, đặc khu tương ứng của chính quyền địa phương ở xã.

Từ đó, cơ quan quản lý khẳng định, sau sắp xếp, đơn vị hành chính thuộc địa bàn xã được xác định là đất ở tại nông thôn.

Về hạn mức công nhận đất ở, theo quy định tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai, hạn mức này do UBND cấp tỉnh quy định. Trong trường hợp tại Hà Nội, việc xác định hạn mức đất ở được công nhận cho công dân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, nếu còn vướng mắc liên quan đến hạn mức công nhận khi cấp giấy chứng nhận đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy định.