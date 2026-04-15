Máy bay không người lái MQ-4C Triton. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ/twz.com

Hải quân Hoa Kỳ vừa chính thức xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc MQ-4C Triton tại khu vực Vịnh Ba Tư gần bờ biển Iran.

Sự việc bắt đầu khi các nền tảng theo dõi hàng không dân dụng ghi nhận tín hiệu khẩn cấp 7700 và sau đó là 7400 (mất liên lạc vô tuyến) từ một phi cơ đang hoạt động ở độ cao cực lớn.

Dữ liệu cho thấy chiếc máy bay đã sụt giảm độ cao đột ngột từ 52.000 feet xuống dưới 10.000 feet trước khi biến mất hoàn toàn khỏi radar.

Đây được phân loại là tai nạn Class A với mức thiệt hại vượt xa con số 2 triệu USD quy định, bởi mỗi chiếc MQ-4C Triton có giá trị ước tính lên tới gần 240 triệu USD.

Về mặt kỹ thuật, MQ-4C Triton là một kỳ quan công nghệ dựa trên khung thân của RQ-4 Global Hawk, nhưng được tối ưu hóa hoàn toàn cho môi trường biển.

MQ-4C Triton đang bay. (Nguồn ảnh: Northrop Grumman)

Trái tim của hệ thống trinh sát này là radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/ZPY-3 MFAS, cho phép nó quét 360 độ và bao phủ hơn 7 triệu km vuông diện tích mặt biển trong một lần xuất kích.

Điểm khác biệt cốt lõi so với phiên bản lục quân chính là cấu trúc cánh được gia cố để chịu đựng áp lực khi thay đổi độ cao nhanh chóng trong môi trường khí hậu biển khắc nghiệt và hệ thống chống đóng băng tiên tiến.

Việc chiếc MQ-4C Triton 169804 gặp sự cố khi đang ở độ cao hành trình tối ưu cho thấy một lỗi hệ thống nghiêm trọng hoặc một tác động ngoại vi cực mạnh đã vô hiệu hóa khả năng tự phục hồi của máy bay.

Một thông số kỹ thuật đáng chú ý khác của MQ-4C Triton là hệ thống liên kết dữ liệu băng thông rộng được bảo mật cực cao, cho phép truyền trực tiếp video độ phân giải cao và dữ liệu radar về trung tâm chỉ huy hoặc các tàu chiến trong thời gian thực.

Tuy nhiên, việc máy bay phát tín hiệu Squawk 7400 (Comms Loss) trước khi rơi gợi ý rằng liên kết điều khiển đã bị gián đoạn.

Trong bối cảnh tác chiến điện tử hiện đại, giới chuyên gia đang phân tích liệu có sự can thiệp từ các hệ thống gây nhiễu tầm xa hay đây đơn thuần là một lỗi phần mềm trong giao thức tự động hóa của Northrop Grumman.

Khả năng chịu đựng của động cơ Rolls-Royce AE 3007H cũng là một yếu tố được xem xét, dù dòng động cơ này vốn nổi tiếng với độ tin cậy cao trên các dòng UAV chiến lược.

Mặc dù Hải quân Mỹ vẫn duy trì quan điểm đây là một vụ tai nạn kỹ thuật (mishap), nhưng vị trí rơi sát vùng nhận dạng phòng không của Iran khiến sự việc mang tính "nhạy cảm" cao.

MQ-4C Triton được thiết kế để hoạt động liên tục trên 30 giờ ở độ cao mà hầu hết các hệ thống phòng không thông thường khó lòng chạm tới.

Việc một thực thể công nghệ tinh vi như vậy rơi tự do cho thấy ngay cả những hệ thống tự hành thông minh nhất vẫn có những "gót chân Achilles", chưa thể khắc phục hoàn toàn trước các biến số về môi trường và kỹ thuật tại các vùng nóng toàn cầu.