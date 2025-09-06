Theo một nguồn rò rỉ uy tín mới được công bố hôm thứ Sáu (5/9), Apple sẽ loại bỏ khung titan từng giới thiệu từ năm 2023, thay thế bằng khung nhôm trên cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Zee Tech

Bloomberg gọi đây là một sự “đảo ngược”. Trước đó, iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro đều sử dụng khung làm từ titan cấp 5, còn iPhone 14 Pro và các mẫu Pro cũ hơn dùng thép không gỉ. Việc quay lại vật liệu nhôm vì thế đã thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi nó gợi nhắc đến những thế hệ iPhone thường trước đây.

Thực tế, tin tức về việc Apple chuyển sang khung nhôm đã xuất hiện từ tháng 11/2024, sau đó được một số nguồn tin khác nhắc lại vào tháng 2/2025. Việc nhiều nguồn tin độc lập cùng khẳng định điều này, cộng thêm thời điểm rò rỉ rất sát ngày ra mắt, khiến giới công nghệ tin rằng thay đổi này có xác suất cao là sự thật.

Không chỉ đơn thuần về mặt thẩm mỹ, sự khác biệt giữa nhôm và titan còn ảnh hưởng đến các lựa chọn màu sắc. Theo phân tích, màu cam – vốn được đồn đoán sẽ là phiên bản đặc biệt của iPhone 17 Pro – dễ dàng đạt được hơn khi khung máy được làm từ nhôm thay vì titan.

Vì sao Apple từ bỏ titan?

Ở góc độ kỹ thuật, titan có ưu điểm vượt trội về độ cứng và độ bền, rất phù hợp để làm khung sườn. Tuy nhiên, nó lại khiến thiết bị nặng hơn và khó tản nhiệt hơn trong điều kiện hoạt động cao. Nếu chuyển sang nhôm, iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ nhẹ hơn và mát hơn so với iPhone 16 Pro Max.

Một lý do khác đến từ yếu tố kinh tế. Nhôm rẻ hơn titan, dễ khai thác và gia công hơn, giúp Apple giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh giá linh kiện toàn cầu biến động.

Nguồn cung titan cũng là vấn đề. Nga vốn là một trong những nhà cung cấp titan lớn nhất thế giới, nhưng xung đột tại Ukraine cùng các lệnh trừng phạt kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng. Điều này có thể đã thúc đẩy Apple tìm giải pháp thay thế bền vững hơn.

Ngoài ra, Apple từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030. Năm nay, hãng đã quảng bá Mac mini M4 như chiếc Mac đầu tiên đạt chứng nhận trung hòa carbon.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng nhôm – có dấu chân carbon thấp hơn titan – sẽ giúp Apple củng cố hình ảnh “xanh” trong mắt công chúng, bất chấp nhiều tranh cãi xoay quanh nỗ lực bảo vệ môi trường của hãng.

Thẩm mỹ và thực dụng

Dù nhôm không bền chắc bằng titan, nhưng nó lại mở ra nhiều khả năng thiết kế mới, từ các màu sắc trẻ trung đến hiệu ứng bề mặt. Với tin đồn iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có bản màu cam nổi bật, nhôm gần như là lựa chọn hợp lý hơn.

Về trải nghiệm, người dùng cũng được hưởng lợi từ một chiếc iPhone nhẹ hơn. Trọng lượng luôn là điểm yếu của các mẫu Pro Max, và đây sẽ là cách để Apple cải thiện cảm giác cầm nắm mà không cần hy sinh kích thước màn hình.

Câu hỏi lớn đặt ra là: liệu đây có phải là chiến lược dài hạn của Apple hay chỉ là một bước lùi tạm thời vì chi phí và nguồn cung? Với một công ty thường kiên định về định hướng sản phẩm như Apple, việc liên tục thay đổi vật liệu khung chỉ trong vài năm (từ thép sang titan rồi sang nhôm) cho thấy hãng đang đứng trước nhiều sức ép – từ thị trường, địa chính trị cho đến chính sách môi trường.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, sự linh hoạt trong lựa chọn vật liệu cũng phản ánh ưu tiên thực dụng: tối ưu trải nghiệm, giảm chi phí và phù hợp xu hướng xanh. Dù ít nhiều gây tranh cãi, quyết định này vẫn phù hợp với triết lý “cân bằng giữa hiệu năng và tính bền vững” mà Apple đang theo đuổi.

Dù lý do thực sự là gì – từ thẩm mỹ, chi phí, chuỗi cung ứng hay môi trường – câu trả lời chính thức sẽ sớm được công bố. Ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện “Awe Dropping”, nơi cả thế giới công nghệ đang dõi theo.

Video concept iPhone 17 Pro với các nâng cấp mới. (Nguồn: DrTech)

Nếu tin tức rò rỉ chính xác, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong thiết kế mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về ưu tiên mới của Apple: sự nhẹ nhàng, hiệu quả và tính bền vững.

Nhưng liệu sự thay đổi này có thuyết phục được người dùng vốn đã quen với “khung titan cao cấp” hay không, đó sẽ là bài kiểm tra thực sự dành cho Tim Cook và đội ngũ của ông.

(Theo AppleInsider, Macworld)