Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 7 vừa qua, thị trường trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.302 chiếc xe bán tải, tăng 13,3% so với tháng 6 (với 2.031 chiếc). Số lượng xe bán tải chiếm khoảng 6,9% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 7.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 13.631 chiếc xe bán tải các loại được bàn giao tới tay khách Việt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc này, Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 1.598 chiếc trong tháng 7 - dẫn đầu toàn thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong và chiếm tới hơn 2/3 doanh số của cả phân khúc bán tải. Tổng cộng, Ford Việt Nam đã bán ra 9.383 chiếc Ranger chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Ford Ranger là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 7/2025. Ảnh: FVN

Nếu Ranger tỏ ra "out trình" thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Mitsubishi Triton trong tháng 7 bán ra 272 chiếc, giảm 14,2% so với tháng 6. Điều này khiến mẫu xe này đánh mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ đồng hương Toyota Hilux.

Ngược lại, mẫu bán tải của Toyota lại "bay cao" với 390 chiếc bán ra trong tháng 7, tăng tới 39,3% so với tháng 6. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam bán ra 1.863 chiếc Hilux, vẫn ít hơn so với Mitsubishi Triton (2.088 chiếc).

Cái tên còn lại - Isuzu D-Max vẫn cho thấy sự bất ổn về doanh số khi chỉ bán ra 42 chiếc trong tháng 7. Dù tăng 11 chiếc so với tháng 6, song doanh số này vẫn khá "lẹt đẹt" và đẩy mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này tiếp tục chìm sâu ở cuối phân khúc với vỏn vẹn 297 chiếc bán ra từ đầu năm đến nay.

Isuzu D-Max là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Thái Lan trong năm 2024. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe bán tải trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!