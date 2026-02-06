Theo The Sun, mẫu xe SUV do Trung Quốc sản xuất Jaecoo 7 đã trở thành hiện tượng tại thị trường xe hơi nước Anh khi đạt 4.059 lượt đặt mua trong tháng 1 vừa qua. Con số này giúp mẫu xe Trung Quốc lần đầu vượt qua loạt xe vốn thường xuyên góp mặt trong nhóm bán chạy nhất tại Anh như Ford Puma, Nissan Qashqai hay Vauxhall Corsa.

Theo dữ liệu mới công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), tổng doanh số thị trường xe mới tại Anh trong tháng 1/2026 đạt 144.127 chiếc, tăng so với mức 139.345 của cùng kỳ năm 2025. Giám đốc điều hành SMMT, ông Mike Hawes, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang "lấy lại đà phát triển” sau giai đoạn nhiều biến động.

Tuy nhiên, dữ liệu tại thị trường ô tô Anh cũng phản ánh dấu hiệu tiêu thụ chậm lại của xe điện, khi số đăng ký xe thuần điện (BEV) chỉ tăng nhẹ lên 29.654 xe.

Ở danh sách các mẫu xe bán chạy nhất, KIA Sportage (với 4.675 chiếc được đặt mua) là mẫu xe đứng đầu thị trường trong tháng 1, hơn Jaecoo 7 ở vị trí thứ 2 đúng 616 xe. Câu hỏi được đặt ra là liệu Jaecoo có thể giữ được đà tăng trưởng này trong suốt năm 2026, hay các tên tuổi truyền thống, đặc biệt Ford Puma sẽ giành lại vị trí vốn có.

Dù SMMT lưu ý rằng tháng Giêng thường không phải thước đo chuẩn xác cho cả năm, kết quả này vẫn cho thấy Jaecoo đang thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu càng đáng chú ý khi thương hiệu toàn cầu thuộc tập đoàn Chery là Omoda & Jaecoo chỉ mới chính thức gia nhập thị trường Anh từ tháng 1/2025. Đến tháng 11/2025, Jaecoo 7 thậm chí đã vượt mẫu Nissan Qashqai nổi tiếng để vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số.

Điểm thu hút lớn nhất của Jaecoo 7 nằm ở thiết kế "hao hao" Range Rover nhưng giá rẻ hơn rất nhiều. Xe sở hữu dáng SUV cao ráo, phong cách khá sang trọng và nhiều chi tiết tạo cảm giác tương đồng với các mẫu SUV hạng sang, khiến người quan sát dễ nhầm với các dòng xe đắt tiền.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!