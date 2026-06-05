Máy bay Boeing sập càng đáp. Video: RT

Theo đài RT, sự cố trên xảy ra vào ngày 4/6 trước khi hành khách lên máy bay của hãng hàng không Lufthansa ở sân bay Frankfurt để tới Los Angeles, Mỹ. Vụ việc này làm tăng thêm lo ngại về tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát chất lượng của Boeing sau khi một loạt trường hợp tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây.

Một đoạn video gây sốc, được cho do camera giám sát của sân bay ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phần mũi máy bay đột ngột chúc xuống đường băng khi đang đậu tại cổng. Ngoài ra, một tấm panel đã bung ra khi máy bay tiếp đất.

Hãng hàng không Lufthansa cho biết: "Hành khách chưa lên máy bay nhưng các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất đang ở trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố".

Máy bay bị sập càng đáp. Ảnh: RT

Theo dữ liệu từ chuyên trang Flightradar24, máy bay liên quan đến sự cố là một chiếc Boeing 787 tương đối mới, được chế tạo năm ngoái và bắt đầu chuyên chở khách cho Lufthansa vào tháng 2.

Sự cố ở Frankfurt xảy ra sau một loạt vụ việc gây chấn động liên quan đến máy bay Boeing 787 Dreamliner trong những năm gần đây. Vào tháng 3/2024, ít nhất 50 người bị thương khi một chiếc Boeing 787 của hãng Latam Airlines đang trong hành trình từ Australia đến New Zealand đột ngột bổ nhào. Tháng 6/2025, một chiếc Boeing 787-8 của hãng Air India đã gặp nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ, khiến 241 trong số 242 người trên máy bay và ít nhất 19 người dưới mặt đất thiệt mạng.