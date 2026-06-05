Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: KCNA

Tân Hoa xã cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra từ ngày 8-9/6. Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa ra thông báo tương tự, cho biết ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm theo lời mời của ông Kim Jong Un. Cả 2 hãng thông tấn đều không cung cấp thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của chuyến thăm.

Chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên sau gần 7 năm ông Tập Cận Bình thăm Triều Tiên.

Lần gần nhất ông Tập thăm Bình Nhưỡng là năm 2019 trong khi ông Kim Jong Un tới Bắc Kinh là tháng 9/2025. Chuyến đi diễn ra vài tuần sau khi ông Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh trong các cuộc gặp cấp cao riêng biệt.

Ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình. Ảnh: KCNA

Trung Quốc và Triều Tiên đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ Chiến tranh liên Triều. Bắc Kinh vẫn là đối tác kinh tế chính của Bình Nhưỡng và đã nhiều lần kêu gọi đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực quân sự.

Chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Tập Cận Bình cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, tạo thêm lý do để cả hai bên tái khẳng định liên minh.