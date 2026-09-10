Theo CBS, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump do Qatar tặng đã bất ngờ gặp sự cố vào ngày 9/9, ngay trước thời điểm ông chuẩn bị khởi hành từ Washington đến Texas.

"Một nhân viên quân sự đã vô tình làm máng trượt khẩn cấp bung ra, khiến Tổng thống Trump phải ngồi lại trực thăng Marine One khoảng 20 phút để xử lý sự cố", truyền thông Mỹ cho biết.

Khi được các phóng viên tại sân bay hỏi liệu máy bay có đủ an toàn để cất cánh hay không, Tổng thống Trump nói máng trượt đang được kiểm tra và khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng. "Có, mọi thứ an toàn. Nếu không thì tôi đã không bước lên máy bay", ông Trump nói.

Chuyên cơ của Tổng thống Trump gặp sự cố với máng trượt thoát hiểm. Video: Scripps News

Chuyên cơ Không lực Một sau đó đã khởi hành và hạ cánh an toàn xuống Dallas, nơi ông Trump sẽ tham dự hội nghị của đảng Cộng hòa. Phát ngôn viên Nhà Trắng Steven Cheung cũng nhắc lại tuyên bố của ông Trump, nhấn mạnh rằng "máng trượt được kiểm tra để đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo".

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump thuộc dòng máy bay Boeing 747-8, được trang bị 12 máng trượt cứu hộ khẩn cấp. Các máng trượt này được thiết kế để giúp hành khách thoát hiểm an toàn xuống mặt đất từ độ cao khoảng 9m.

Trong thời gian qua, chuyên cơ do Qatar tặng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý vì những lo ngại liên quan đến an ninh. Vào hồi tháng 7, Tổng thống Trump cùng trợ lý thân cận Natalie Harp bí mật di tản khỏi máy bay này bằng một xe chở suất ăn trong sân bay để đổi sang một máy bay khác trước khi đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Việc ông Trump đổi máy bay diễn ra vào đêm 8/7, trùng thời điểm các lực lượng Mỹ nối lại chiến dịch không kích Iran. Phía Mỹ khi đó được cho đã phát hiện âm mưu ám sát ông Trump của Tehran.