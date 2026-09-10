Theo Kyiv Post, tờ Financial Times (FT) ngày 9/9 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ Mỹ, tiết lộ về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc thay đổi thành phần nhóm đàm phán hòa bình Ukraine, và Giám đốc CIA John Ratcliffe sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong tiến trình này.

"Đã có những tranh luận về việc lựa chọn giữa ông Ratcliffe và đặc phái viên Steve Witkoff cho vai trò trưởng đoàn đàm phán về vấn đề Ukraine. Chính quyền Kiev cho rằng ông Witkoff chưa gây đủ sức ép lên Moscow. Trong khi phía Nga cũng không hài lòng với ông Witkoff khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin ở Alaska năm ngoái không mang lại đột phá", nguồn tin của FT tiết lộ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: NYT

Một lý do khác dẫn đến khả năng thay đổi nhóm đàm phán có thể là việc các nỗ lực ngoại giao gần đây không đạt được tiến triển.

Dù cả Nga, Mỹ và Ukraine đều đánh giá chuyến đi hồi cuối tuần trước của ông Witkoff là "tích cực", nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã dự báo rằng "cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông". Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng các đặc phái viên Mỹ đã "trình bày một số ý tưởng về các hướng đi khả thi nhằm chấm dứt xung đột", nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Giữa bối cảnh này, chuyến thăm Nga của ông Ratcliffe vào ngày 25/8 được xem là điềm báo về sự thay đổi trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán của Mỹ. Tuy vậy, các nguồn tin của FT thừa nhận rằng Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ngược lại, Nhà Trắng hiện đã lên tiếng phủ nhận báo cáo của FT, khẳng định đây là thông tin không chính xác. "Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vẫn đang nỗ lực hết sức để hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine và Tổng thống hoàn toàn tin tưởng họ trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán", đại diện Nhà Trắng cho biết.