Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: EPA

Các báo Times và Guardian đưa tin vụ tấn công điện tử xảy ra khi ông Healey có chuyến thăm các binh sĩ Anh tại Estonia và đang trên đường trở về nước. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng gặp người đồng cấp Estonia Hanno Pevkur tại Tallinn để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương lâu dài và sự mở rộng chiến lược của nước này.

Trong vụ gây nhiễu xảy ra vào ngày 21/5, điện thoại thông minh và máy tính xách tay không thể kết nối internet và phi công phải sử dụng hệ thống định vị khác vì hệ thống định vị GPS của máy bay đã bị vô hiệu hóa.

Hiện chưa rõ liệu ông Healey có bị nhắm mục tiêu một cách cố ý hay không nhưng đường bay vẫn hiển thị trên các trang web theo dõi máy bay. Các hành khách, bao gồm một số nhiếp ảnh gia và một phóng viên, được thông báo rằng máy bay Dassault Falcon 900LX vẫn có thể hoạt động an toàn.

Nga bị cáo buộc đứng sau vụ gây nhiễu trên. Tuy nhiên, Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về sự việc này.

Trước sự cố trên, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) tuyên bố 2 máy bay Nga đã chặn một máy bay do thám của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trên Biển Đen hồi tháng trước. Cụ thể, một tiêm kích Su-35 của Nga đã bay quá gần máy bay trinh sát của Anh đến mức các hệ thống khẩn cấp được kích hoạt, bao gồm cả việc vô hiệu hóa chế độ lái tự động. Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga cũng bay cách mũi chiếc Rivet Joint không vũ trang chỉ 6m.

Bộ Quốc phòng Anh coi đây là "hành động nguy hiểm nhất" của Nga nhằm vào máy bay Rivet Joint của Anh kể từ năm 2022. Tháng trước, ông Healey tiết lộ Anh đã theo dõi ba tàu ngầm Nga lảng vảng gần một cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới biển Bắc Đại Tây Dương trong một tháng.