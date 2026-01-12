Theo RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/1 đã lên tiếng phản bác bình luận của mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan đến Tổng thống Vladimir Putin.

"Tuyên bố của ông Healey là ảo tưởng, mang đầy tính khiêu khích", bà Zakharova cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv Independent của Ukraine ngày 10/1, Bộ trưởng Healey khi được hỏi rằng ông sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo quốc tế nào nếu có thể, đã trả lời rằng: "Tổng thống Putin, tôi sẽ buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột Ukraine".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh diễn ra sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch chưa từng có tại Venezuela để bắt giữ ông Nicolas Maduro. Tuy vậy, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng việc bắt giữ Tổng thống Putin là không cần thiết.

"Tôi nghĩ việc đó là không cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy", người đứng đầu nước Mỹ nói ngày 9/1.

Trên thực tế, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào năm 2023 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vì các cáo buộc đưa trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang Nga. Anh hiện là thành viên của quy chế ICC, đồng nghĩa với việc London có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt nếu chủ nhân Điện Kremlin bước vào lãnh thổ của nước này. Nga không phải là thành viên của ICC và đã bác bỏ lệnh bắt giữ trên vì không có giá trị pháp lý.