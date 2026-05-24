Tên lửa Nga. Ảnh: TASS

Theo đài RT, đêm 23/5, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine bằng hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, các tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển, trên mặt đất cũng như máy bay không người lái (UAV).

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng “đệ trình đề xuất” đáp trả vụ tập kích bằng UAV của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng sư phạm ở Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương, chủ yếu là nữ sinh trong độ tuổi vị thành niên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ bắn phá nhằm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, căn cứ không quân và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Bộ này cho biết thêm, không có cuộc tấn công nào được lên kế hoạch hoặc thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Sáng sớm nay (24/5), truyền thông Ukraine và các kênh Telegram đã lan truyền một số video cho thấy nhiều vật thể phát sáng nhanh chóng lao xuống từ bầu trời. Họ cho rằng Nga đã triển khai tên lửa Oreshnik nhắm vào một mục tiêu không xác định ở thị trấn Belaya Tserkov gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo nhà chức trách Nga, ký túc xá của trường Cao đẳng Starobelsk, một cơ sở thuộc Đại học Sư phạm Luhansk nằm ở thị trấn Starobelsk đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của UAV Ukraine hôm 22/5 khi các sinh viên đang ngủ bên trong. Tổng thống Nga Putin đã lên án vụ tấn công là “hành động" có chủ đích.