Hôm nay (22/8), Sân bay quốc tế Thiruvananthapuram ở bang Kerala của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp, sau khi chuyến bay của Air India khởi hành từ Mumbai nhận được lời đe dọa đánh bom.

Theo Indian Express, khi chuyến bay AI 657 đến gần sân bay Thiruvananthapuram, vào lúc 7h30 (giờ địa phương), phi công đã thông báo về mối đe dọa có bom. Sau khi hạ cánh xuống sân bay vào khoảng 8h, máy bay đã được chuyển đến khu cách ly. Trước đó, lời nhắn “Có bom trên máy bay” được viết trên một tờ giấy đã được tìm thấy trong phòng vệ sinh của máy bay.

Ảnh: PTI

Toàn bộ 135 hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay lúc 8h44. Hiện thông tin về nguồn gốc, cùng các chi tiết liên quan tới lời đe dọa để lại trong nhà vệ sinh của máy bay vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, chiếc máy bay đã được các cơ quan an ninh Ấn Độ kiểm tra bao gồm đội rà phá bom.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Air India xác nhận cảnh báo an ninh đã được phát trên chuyến bay AI 657 từ Mumbai đến Thiruvananthapuram, và “phi hành đoàn đã thực hiện tất cả thao tác an ninh để đảm bảo an toàn cho hành khách".