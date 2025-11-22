Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/11 công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão, được triển khai thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

Khoản viện trợ của Hàn Quốc tập trung vào việc hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9. Các trận bão Bualoi và Matmo, cùng nhiều trận lũ lụt lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Đại sứ quán Anh ngày 21/11 cho biết Chính phủ nước này công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam. Khoản viện trợ này cùng với 500.000 bảng Anh đã được cung cấp hồi tháng 10, nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).

Ảnh: Xuân Ngọc

Hôm qua, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil thay mặt Chính phủ Séc đã trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước đó, ngày 17/11, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Mỹ viện trợ khẩn cấp 500.000 USD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão, tập trung giúp các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bảo đảm những nhu cầu thiết yếu như nơi ở tạm và nước sạch. Khoản hỗ trợ này nối tiếp gói 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các cơn bão trước đó.

Mỹ nhận thấy quy mô thiệt hại rất lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau hai cơn bão liên tiếp, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ người dân được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão.

Ngày 13/11, Chính phủ New Zealand đã công bố khoản viện trợ nhân đạo 1 triệu đô la New Zealand (khoảng 15 tỷ đồng). Khoản tài trợ này nhằm giúp các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai gần đây, bao gồm các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại và sơ tán trên diện rộng.

Trong tháng 10 vừa qua đã có nhiều nước và tổ chức quốc tế viện trợ cho Việt Nam để ứng phó, khắc phục thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến ngày 19/11, các đại sứ quán, tổ chức và đối tác quốc tế đã hỗ trợ và cam kết hỗ trợ cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và đợt mưa lũ sau bão, với tổng trị giá khoảng 13,484 triệu USD.

Theo kế hoạch, một lô hàng viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được vận chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó phân phối cho tỉnh Đắk Lắk. Hàng viện trợ gồm 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình, trị giá khoảng 75.660 euro.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bị thiệt hại bởi 11 cơn bão (trong đó 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền) và 4 áp thấp nhiệt đới, làm hơn 200 người chết, hàng trăm người bị thương. Thiên tai đã khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi; hàng nghìn điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt. Nhiều công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trạm y tế và trụ sở làm việc hư hại nặng.

Riêng đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 72 người chết. Đắk Lắk là nơi thiệt hại nặng nhất với 44 người chết, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người. Hiện 13 người đang mất tích.