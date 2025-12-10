Video: New York Post

Camera hành trình lắp đặt trên một xe hơi chạy trên cao tốc I-95 ở bang Florida, Mỹ đã ghi được khoảnh khắc xe ô tô đi trước phương tiện này bất ngờ bị một máy bay hạng nhẹ từ trên cao đâm xuống. Vụ tai nạn trên đã buộc tài xế của chiếc xe gắn camera hành trình phải cho phương tiện di chuyển vào lề đường để tránh va chạm.

Tờ New York Post trích dẫn thông cáo của Cơ quan tuần tra đường cao tốc Florida cho hay, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 17h45 tối 8/12 trong địa phận thành phố Cocoa thuộc bang này.

“Người phụ nữ 57 tuổi lái xe ô tô hiệu Camry đã được đưa đến bệnh viện. May thay, bà ấy chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, viên phi công và hành khách có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn không bị thương”, nhà chức trách Florida thông tin.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/12, Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống cao tốc I-95 ở Florida.