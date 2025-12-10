Máy bay An-22 Antey. Ảnh: Alexander Kopitar/Militarnyl.com

Đài RT và Tân Hoa xã đưa tin, máy bay vận tải của Nga bị rơi hôm 9/12 tại một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250km về phía đông. Ủy ban điều tra Nga xác nhận, toàn bộ 7 người trên máy bay đã thiệt mạng và tình huống dẫn tới vụ việc đang được điều tra.

Các nhân chứng cho biết, chiếc An-22 bắt đầu vỡ tan giữa không trung, các mảnh vỡ từ máy bay rơi xuống hồ chứa Uvod.

Hiện không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc có liên quan tới cuộc xung đột Nga - Ukraine hay bất cứ cáo buộc nào về sự can thiệp của Kiev. Tờ Kommersant trích dẫn các nguồn tin giấu tên nhận định, có khả năng máy bay rơi do gặp trục trặc kỹ thuật sau khi đã hoạt động được hơn 50 năm.

An-22 Antey là máy bay cánh quạt lớn nhất thế giới, do Liên Xô phát triển vào năm 1965. Máy bay được sản xuất hàng loạt vào năm 1966 và bắt đầu biên chế hoạt động vào năm 1969.

An-22 Antey có tải trọng tối đa khoảng 60 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 250 tấn. Máy bay được trang bị 4 động cơ NK-12MA có công suất 15.000 mã lực. An-22 là mẫu tiên phong trong dòng máy bay vận tải siêu nặng, mở đường cho sự phát triển của các loại máy bay lớn hơn như An-124 Ruslan và An-225 Mriia.

An-22 Antey đã lập 41 kỷ lục hàng không thế giới. Máy bay có thể vận chuyển tối đa 290 binh sĩ hoặc 29 thành viên phi hành đoàn đi kèm hàng hóa trên những chặng đường dài.