Tương lai của Xabi Alonso tại Bernabeu vẫn đang là một dấu hỏi, bởi phong độ không mấy thuyết phục của Real Madrid trong những tuần gần đây.

Có thông tin, Siêu cúp Tây Ban Nha là cơ hội để Xabi Alonso giữ ghế. Người ta cho rằng, đằng sau việc Real Madrid chơi thất thường là do Xabi không quản lý được phòng thay đồ Bernabeu nhìn về một hướng, đoàn kết vì mục tiêu chung.

Jude Bellingham phủ nhận có hiềm khích với Xabi Alonso. Ảnh: Defensa

Trong số những cầu thủ được cho không thích Xabi Alonso, ngoài Vinicius quá rõ ràng thì còn có Rodrygo và cả Jude Bellingham cũng được nhắc đến.

Khi được hỏi có không sự hiềm khích và tương lai của HLV Xabi ở Real Madrid, Jude Bellingham lên tiếng: “Tôi không phải là người đưa ra những quyết định kiểu này (HLV đi hay ở - PV) ở Real Madrid. Đó là công việc của lãnh đạo CLB.

Còn tôi, chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình. Tôi phải nói rằng, chúng tôi đoàn kết trong phòng thay đồ. Cả đội đều ủng hộ Xabi Alonso, không có gì phải tranh cãi về điều đó cả.

Xabi sẽ phải cùng Real Madrid đấu Atletico mà không có Mbappe trong đội hình. Tiền đạo người Pháp cũng chắc chắn vắng mặt ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nếu Kền kền giành vé. Ảnh: EFE

Mọi chuyện đều tích cực, Real Madrid đang nỗ lực để cải thiện. Chúng tôi muốn tốt hơn. Đôi khi có những thăng trầm, nhưng tình hình hiện nay của chúng tôi đâu phải thảm họa: Ở La Liga, kém Barca 4 điểm, đang có mặt trong top 8 Champions League và chuẩn bị đá bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha”.

Tại trận bán kết, Real Madrid sẽ đấu Atletico, đối thủ họ đã để thua thảm 2-5 ở lượt đi La Liga mùa này. Và đây là cơ hội tốt để thầy trò Xabi Alonso “phục thù”.

Bellingham cho hay: “Real Madrid phải chiến đấu với Atletico bằng cả con tim và khối óc. Chúng tôi biết trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha này quan trọng như thế nào, nhất là sau khi để thua 2-5 tại La Liga mùa này.

Real Madrid muốn để màn trình diễn trên sân nói thay tất cả. Để vượt qua được Atletico, Real Madrid cần giữ vững sự tập trung cao độ, làm chủ cuộc chơi thật tốt”.

Nếu loại được Atletico, Real Madrid sẽ tranh cúp với Barca, đội đè bẹp Bilbao 5-0 vào rạng sáng nay (8/1).