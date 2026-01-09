Trong đêm kỷ niệm trận đấu thứ 200 trên băng ghế huấn luyện Milan, Max Allegri tung ra cặp tấn công được chờ đợi Pulisic và Rafael Leao, đối đầu với Genoa của De Rossi.

Đội khách kiểm soát bóng tốt ít phút đầu. Dù vậy, Milan dần lấy lại nhịp độ và liên tục tạo ra sức ép.

Leao một lần nữa tỏa sáng. Ảnh: ACM

Trong vòng chưa đầy 8 phút, hai cơ hội tốt được Milan tạo ra, đáng chú ý là Gabbia đánh đầu bị thủ môn Leali cứu thua.

Milan chơi năng động hơn Genoa. Sự ăn ý giữa Pulisic và Leao ngày càng được cải thiện.

Sau hơn 21 phút, Luka Modric chọc khe cho Leao băng xuống, nhưng cú sút chân trái của anh bị chặn lại.

Milan dần hụt hơi khi bế tắc và giúp Genoa trỗi dậy. Đội khách nhanh chóng trở nên nguy hiểm với những pha bóng hướng về tiền đạo Colombo và Gabbia.

Bất ngờ xảy ra tại San Siro ở phút 29. Gabbia cản phá không tốt pha căng ngang của đối thủ, và Colombo có mặt ghi bàn mở tỷ số.

Sau pha thủng lưới, Milan lập tức dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua với những pha dứt điểm liên tiếp của đội chủ nhà mà không chính xác.

Bước sang hiệp 2, Allegri có những điều chỉnh chiến thuật. Loftus-Cheek thay Fofana, tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công.

Sân San Siro vỡ òa khi bóng được đưa vào lưới Genoa ở phút 58. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng vì lỗi để bóng chạm tay Pulisic.

Allegri tiếp tục thay đổi khi tung tân binh Fullkrug vào sân. Milan đá với 3 mũi nhọn, sức ép tăng lên rõ rệt, nhưng khối phòng ngự của Genoa vẫn hiệu quả, cùng những pha cứu thua xuất sắc của Leali.

Đến phút bù giờ thứ 2, từ quả phạt góc của Modric, hậu vệ Genoa cản phá không tốt tạo điều kiện để Leao dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Milan dồn lên, gần như không có thời gian để thở. San Siro reo hò, rồi bất ngờ khác xảy ra: Bartesaghi phạm lỗi với Ellertson trong vòng cấm – chỉ ít giây sau khi đội chủ nhà đòi phạt đền mà không thành.

Stanciu bước lên đối mặt Mike Maignan khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 9. Anh sút căng, nhưng bóng đi lên khán đài. Milan thở phào và giữ lại được một điểm, dù cảm giác chung vẫn là sự tiếc nuối.

Ghi bàn:

Milan: Leao 90’+2.

Genoa: Colombo 28’.