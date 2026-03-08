Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương (TP Hải Phòng) thời gian gần đây tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp nhiễm ký sinh trùng, thậm chí có bệnh nhân nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng phức tạp.

Trường hợp thứ nhất là người đàn ông 37 tuổi nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Khi đi đại tiện, người bệnh phát hiện một “vật thể lạ” dài gần 10m.

Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng gồm: giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán dây chó và sán dây lợn. Người bệnh có biểu hiện thiếu máu, suy nhược do ký sinh trùng tồn tại lâu trong cơ thể. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen ăn gỏi cá, hải sản tái, tiết canh và các loại thực phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 28 tuổi bị ngứa toàn thân kéo dài hơn một năm. Người bệnh đã điều trị da liễu nhiều lần nhưng không cải thiện. Sau khi được thăm khám và làm xét nghiệm ký sinh trùng chuyên sâu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm 4 loại ký sinh trùng, trong đó có sán máng (Schistosoma spp.). Đây là ký sinh trùng hiếm gặp, lây truyền khi con người tiếp xúc với nguồn nước có chứa ấu trùng xâm nhập qua da.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ 37 tuổi đến khám chuyên sâu về gan sau khi siêu âm phát hiện xơ hóa gan độ 1. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng gồm: giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán dây chó và sán máng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh bệnh ký sinh trùng, người dân cần ăn chín, uống sôi; không sử dụng thực phẩm sống hoặc tái; rửa tay trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với vật nuôi; tẩy giun định kỳ cho người và vật nuôi; hạn chế tiếp xúc với nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm.

Những trường hợp có các biểu hiện bất thường kéo dài như rối loạn tiêu hóa, ngứa da không rõ nguyên nhân, mệt mỏi hoặc thiếu máu nên chủ động đến cơ sở y tế để xét nghiệm và tầm soát ký sinh trùng.

