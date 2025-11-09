Tên lửa ASN4G bay lượn như ‘ma quỷ’ với tốc độ Mach 7 (8.600 km/h), tầm bắn 1.000km và khả năng né tránh radar đối phương như phim viễn tưởng, khiến các hệ thống phòng không hiện đại phải ‘toát mồ hôi’.
Trong bối cảnh chạy đua vũ khí toàn cầu ngày càng gay gắt, Pháp đang âm thầm ‘lên đời’ kho vũ khí hạt nhân với ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération) - tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ không trung, đạt tốc độ Mach 7 và tầm bắn vượt 1.000km.
Không chỉ là một ‘vũ khí cuối cùng’ để răn đe, ASN4G hứa hẹn thay đổi cục diện an ninh châu Âu bằng khả năng tàng hình và cơ động đỉnh cao, khiến các hệ thống phòng không hiện đại phải ‘toát mồ hôi’.
Pháp từ lâu đã nổi tiếng với lực lượng hạt nhân độc lập, và tên lửa ASN4G chính là "ngôi sao" mới trong chương trình răn đe chiến lược của nước này.
Được phát triển bởi tập đoàn MBDA France dưới sự hỗ trợ của ONERA – cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ hàng đầu – dự án này bắt nguồn từ những nghiên cứu công nghệ từ đầu những năm 1990.
Đến năm 2014, Bộ Quốc phòng Pháp chính thức phê duyệt chương trình, nhằm thay thế tên lửa ASMPA (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré) – phiên bản siêu thanh cũ đã triển khai từ năm 2009.
Với ngân sách quốc phòng 2025, Pháp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, dự kiến đưa tên lửa ASN4G vào biên chế từ năm 2035, đồng thời tích hợp trên các máy bay chiến đấu hiện đại như Rafale F5 và máy bay thế hệ tiếp theo từ chương trình Future Combat Air System (FCAS).
Về thông số kỹ thuật, theo armyrecognition.com, ASN4G được thiết kế như một tên lửa hành trình siêu thanh (hypersonic cruise missile) với khả năng phóng từ không trung, mang đầu đạn hạt nhân TNA 4G – một loại đầu đạn mới được tối ưu hóa cho môi trường bay tốc độ cao.
Đặc biệt, lớp vỏ tàng hình (stealth) làm từ vật liệu đặc biệt hấp thụ sóng radar, kết hợp với thiết kế khí động học mảnh mai, khiến tên lửa gần như "vô hình" trước các hệ thống phòng không hiện đại như S-400 của Nga hay Patriot của Mỹ.
Một điểm nổi bật khác là khả năng cơ động cao (high maneuverability), cho phép ASN4G thay đổi hướng bay đột ngột ở tốc độ siêu thanh, né tránh tên lửa đánh chặn và điều chỉnh quỹ đạo dựa trên dữ liệu thời gian thực từ máy bay mẹ.
Đầu đạn TNA 4G không chỉ có sức công phá mạnh mẽ mà còn được thiết kế để chịu nhiệt độ cực cao từ ma sát không khí ở Mach 7, đảm bảo độ tin cậy trong sứ mệnh hạt nhân.
Theo các chuyên gia Nga, ASN4G có thể "xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào", tương tự như các vũ khí siêu thanh của họ, nhưng với trọng tâm vào tính linh hoạt chiến lược hơn là sức mạnh thô.
Về tích hợp và ứng dụng, theo armyrecognition.com, ASN4G sẽ được triển khai trên hai phi đội Rafale F5 tại căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur (Air Base 116), với khoản đầu tư 1,5 tỷ euro để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng công suất lên hơn 2.000 nhân sự.
Rafale F5 – phiên bản nâng cấp của Dassault Rafale – sẽ mang ASN4G cùng radar RBE2 XG thế hệ mới, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và drone tàng hình nEUROn hỗ trợ thâm nhập.
