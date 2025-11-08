Súng trường tấn công A-545 Kord không chỉ kế thừa tinh hoa AEK-971 mà còn vượt trội AK-74 về độ chính xác lên đến 30% ở chế độ tự động, nhờ hệ thống bánh răng tinh xảo và phanh họng nòng thông minh.
Trong thế giới vũ khí, AK-74 đã thống trị như một biểu tượng bất diệt của sức mạnh Nga, nhưng ít ai biết rằng có một "kẻ thách thức thầm lặng" từng suýt cướp ngôi vương: súng trường tấn công A-545 Kord.
Không chỉ là một khẩu súng trường tấn công thông thường, A-545 Kord nổi bật với hệ thống tự động cân bằng (BARS - Balanced Automatics Recoil System - là một hệ thống chống giật được thiết kế để giảm độ giật và tăng độ chính xác khi bắn súng trường tấn công) cách mạng, biến những loạt đạn liên thanh thành "ngọn giáo chính xác" thay vì cơn bão hỗn loạn.
Được các đơn vị đặc nhiệm Nga bí mật sử dụng trên chiến trường Ukraine, khẩu súng này không chỉ giảm giật đến mức gần như "vô hình" mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho độ chính xác bắn tự động.
Hãy cùng khám phá công nghệ BARS "ma thuật" đằng sau vũ khí từng khiến các kỹ sư Kalashnikov phải e ngại.
Hành trình sinh ra một ‘kẻ thách thức’ từ thời Liên Xô
Câu chuyện của A-545 Kord bắt nguồn từ những năm 1970, khi Liên Xô nhận ra hạn chế lớn nhất của AK-74: độ chính xác kém khi bắn liên thanh, đặc biệt ở tư thế khó khăn như nằm sấp hoặc di chuyển.
Năm 2014, A-545 Kord vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt, chứng minh khả năng bắn chính xác hơn 20-30% so với AK-74 ở chế độ tự động.
Thế nhưng, bi kịch lặp lại: Năm 2015, A-545 Kord thua cuộc trước AK-12 và AK-15 trong cuộc thi chọn súng mới, chủ yếu do áp lực hành chính từ Tập đoàn Kalashnikov – đơn vị thống trị sản xuất vũ khí Nga.
Dù vậy, A-545 vẫn được chính thức áp dụng năm 2018 dưới tên gọi 6P67 "Kord", dành riêng cho các đơn vị tinh nhuệ như Lực lượng Đặc nhiệm (SSO), Nhảy dù (VDV) và trinh sát quân sự.
Đến năm 2025, các lô hàng bí mật tiếp tục được giao cho sĩ quan tình báo Nga, thay thế dần AKM và AK-74 trên chiến trường Đặc nhiệm Quân sự (SVO) ở Ukraine.
Công nghệ cốt lõi: Hệ thống tự động cân bằng BARS - ‘bí quyết giảm giật hoàn hảo’
Điều làm nên sức hút của A-545 Kord chính là hệ thống tự động cân bằng (Balanced Automatics Recoil System - BARS), một kiệt tác kỹ thuật kế thừa từ ý tưởng năm 1965 của kỹ sư Peter Tkachev với mẫu AO-38.
Khác biệt hoàn toàn so với cơ chế piston khí dài hành trình quen thuộc của AK, BARS sử dụng một "balancer" – khối lượng di động giống hệt nhóm chốt nòng – kết nối qua hệ thống bánh răng đồng bộ.
Khi bắn, khí nổ từ hai lỗ thông khí (một hướng sau đẩy bolt carrier, một hướng trước đẩy balancer) khiến hai khối lượng này di chuyển ngược chiều nhau với tốc độ bằng nhau, triệt tiêu hoàn toàn xung lực giật.
Do vậy, giật lùi gần như "không tồn tại", cho phép xạ thủ bắn hết 30 viên đạn từ hộp đạn mà không cần siết chặt tay, giữ nguyên tầm ngắm mà không lệch lạc.
Độ chính xác tăng vọt ở chế độ tự động – lên đến mức "bắn như súng bắn tỉa tự động" – nhờ nòng súng ít rung lắc ngang và dọc.
Hệ thống bánh răng bên trong, dù phức tạp hơn AK, lại đơn giản hơn AN-94, chỉ yêu cầu ba động tác tháo dỡ cơ bản để bảo dưỡng.
Thêm vào đó, A-545 Kord được trang bị phanh họng nòng lớn để tán xạ khí, ray Picatinny toàn diện cho kính ngắm và phụ kiện, cùng báng gập kiểu PDW gọn nhẹ, giúp dễ dàng tích hợp giảm thanh mà không mất ổn định.
Thông số kỹ thuật: Sức mạnh ẩn giấu trong thiết kế tinh tế
A-545 Kord được thiết kế cho đạn 5.45x39mm tiêu chuẩn (tương thích hộp đạn AK-74), với biến thể A-762 dành cho đạn 7.62x39mm mạnh mẽ hơn.
