Trang chủ Inter Miami vừa giới thiệu tân binh mới - Sergio Reguilon, người từng chơi cho MU theo dạng cho mượn (2023-2024) lúc còn hợp đồng với Tottenham.

Sergio Reguilon trở thành tân binh đầu tiên của Inter Miami sau khi vô địch MLS Cup 2025. Ảnh: Inter Miami FC

Hậu vệ trái người Tây Ban Nha nhận được không ít lời mời, bao gồm cả ở châu Âu và các CLB khác ở MLS, nhưng Sergio Reguilon rất rõ ràng: chọn Inter Miami, bởi dự án của đội bóng áo hồng và bởi nới đó có Messi.

Từng là đối thủ không đội trời chung ở Siêu kinh điển, Real Madrid đấu Barca, nhưng giờ đây Sergio Reguilon muốn được chơi cùng Messi và cả Luis Suarez, người mà anh đã không ngần ngại khiêu chiến trên sân.

Đến Inter Miami, Sergio cũng tái ngộ đồng đội cũ De Paul ở Atletico. Anh được đội bóng của David Beckham mua về thay Jordi Alba, người vừa cùng Sergio Busquets khép lại sự nghiệp bóng đá đáng ngưỡng mộ, bằng danh hiệu MLS Cup đáng nhớ.

Họ từng là 'kẻ thù' không đội trời chung trong quá khứ, giờ đây trở thành đồng đội. Ảnh: The Touchline

Theo MB, thương vụ Inter Miami ký Sergio Reguilon theo dạng chuyển nhượng tự do diễn ra nhanh chóng, sau khi nhận được cái ‘gật đầu’ của Leo Messi. Đội trưởng số 10 có tầm ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định thể thao của Inter Miami. CLB đều hỏi qua ý Messi trước khi mua sắm mới, cũng như nỗ lực mang về những cái tên mà siêu sao Argentina muốn.

Inter Miami của ‘ông chú’ David Beckham tăng giá trị phi mã kể từ khi kéo được Messi về vào 2023. Từ chỗ chẳng mấy được ai chú ý, xếp cuối bảng, với ‘siêu nhân’ hiện diện bên cạnh những người bạn, đội bóng áo hồng lần lượt chinh phục các danh hiệu Leagues Cup 2023, giành Supporters’ Shield 2024, vô địch MLS miền Đông 2025, vô địch MLS Cup 2025. Mục tiêu tiếp theo của Messi và Inter Miami là CONCACAF Cup 2026.