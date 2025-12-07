Lịch sử Inter Miami

Khi nhiều người tưởng rằng đây sẽ là “điệu nhảy cuối”, Lionel Messi lại tự biên thêm một điệu tango để làm dày thêm bảng vàng của mình.

Đội trưởng Argentina – danh thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử với 47 chiếc cúp, tính đến trước trận – vừa nâng cao danh hiệu MLS đầu tiên trong sự nghiệp.

Messi cùng Inter Miami nâng cao danh hiệu MLS Cup. Ảnh: MLS

Anh mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Inter Miami, CLB mới chỉ có 6 năm tuổi, sau trận thắng Vancouver Whitecaps 3-1.

Trận đấu này cũng đánh dấu lần cuối cùng ra sân của hai huyền thoại Jordi Alba và Sergio Busquets – những thành viên cuối cùng còn thi đấu của thế hệ cầu thủ vĩ đại từng cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, cũng như 2 EURO 2008 và 2012.

Busquets và Jordi Alba cũng là những mắt xích chủ chốt của Barcelona thời kỳ hoàng kim với Pep Guardiola.

Cả hai đã thông báo từ vài tuần trước rằng họ sẽ treo giày sau trận chung kết tại Chase Stadium, sân nhà của Inter Miami.

Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Vancouver chơi chủ động hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Dù sớm nhận bàn phản lưới (Ocampo, ngay phút thứ 8), họ tiếp tục gây sức ép, và buộc đội bóng của HLV Javier Mascherano phải lùi sâu chịu trận. Rồi Ali Ahmed ghi bàn gỡ hòa sau một giờ đồng hồ.

Khi trận đấu còn 20 phút, Inter Miami bị dồn ép bởi sức pressing nghẹt thở của đối thủ.

Đúng lúc đó, Messi lại có khoảnh khắc bùng nổ quen thuộc: cướp bóng rồi tung ra đường chọc khe tinh tế để Rodrigo de Paul băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và xoay chuyển cục diện.

Tình huống De Paul lập công ghi dấu mốc quan trọng: Inter Miami trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử MLS chạm mốc 100 bàn thắng tại MLS (gồm cả giai đoạn play-off).

Messi không còn là cầu thủ chạy cánh bùng nổ của Barca, cũng không còn là “ảo thuật gia” tốc độ trong vai trò “số 9 ảo”.

Messi cùng Inter Miami nâng cao danh hiệu MLS Cup. Ảnh: MLS

Ở tuổi 39, trước thềm World Cup cuối cùng (dù anh chưa chắc có dự hay không), anh thi đấu lùi sâu như một tiền vệ tổ chức. Thống kê ghi nhận Leo có 2 đường kiến tạo ở chung kết.

Nhưng vị trí mới không khiến anh kém sắc bén: Messi ghi 43 bàn trong 48 trận từ đầu năm. Vẫn lạnh lùng, vẫn dữ dội, anh tiếp tục gieo nỗi sợ mỗi khi khống chế bóng và hướng về khung thành đối phương.

Lịch sử Messi

Bên cạnh Messi là đồng hương Tadeo Allende – cái tên tạo ra sự bùng nổ bất ngờ trong giai đoạn play-off, đóng vai trò quan trọng đưa Inter Miami đến chung kết.

Allende ghi bàn thứ 3 trong thời gian bù giờ, lại từ đường kiến tạo của Messi, để ấn định chiến thắng 3-1. Anh xuất sắc trong việc thay Luis Suarez – người bị Mascherano đẩy lên ghế dự bị.

Trận chung kết còn là màn đối đầu giữa hai huyền thoại: Messi và Thomas Muller, huyền thoại người Đức mà Vancouver đưa về mùa hè vừa rồi để thay đổi số phận đội bóng.

Giữa họ còn những món nợ chưa trả. Muller từng là thủ lĩnh giúp tuyển Đức đánh bại Argentina trong hiệp phụ trận chung kết World Cup 2014, với bàn thắng của Mario Gotze.

Anh cũng là nhân tố chính trong trận thắng 8-2 của Bayern Munich trước Barca ở tứ kết Champions League mùa đại dịch, cú sốc góp phần khiến Messi rời Catalunya đến PSG.

Ở tuổi 36, Muller vẫn giữ nguyên nhiệt huyết và sự máu lửa, liên tục chạy chỗ, hò hét, sắp xếp đồng đội. Vancouver chơi có tổ chức hơn, nhưng phải chấp nhận thất bại.

Messi đơn giản là biểu tượng chiến thắng. Ảnh: MLS

Messi đặt dấu mốc lớn tại đất nước muốn tận dụng sức ảnh hưởng của anh để phổ biến bóng đá. Bởi đây vẫn là môn thể thao ít được quan tâm tại Mỹ, nơi người dân chuộng NFL hay NBA hơn, dù họ cùng Canada và Mexico sẽ đăng cai World Cup 2026.

Đó cũng là một trong những mục tiêu chính khi Inter Miami – dưới quyền chủ tịch David Beckham – chiêu mộ Messi, đồng thời đưa thêm những ngôi sao của Barca huyền thoại đến Florida.

Messi đã lấp đầy các sân vận động, tăng vọt doanh số áo đấu và kéo MLS lên một tầm vóc mới. Anh ghi 77 bàn sau 87 trận trong hai mùa giải tại Mỹ, cùng 43 đường kiến tạo.

Danh hiệu này chỉ làm huyền thoại của anh thêm sáng. Như lời một lãnh đạo cấp cao FIFA gần đây, trước dịp bốc thăm World Cup 2026: “Messi làm được cho bóng đá ở Mỹ nhiều hơn cả mối quan hệ giữa Chủ tịch Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump”.