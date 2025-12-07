Inter Miami tiếp đón Vancouver Whitecaps ở trận chung kết MLS Cup 2025, trên sân nhà DRV PNK rạng sáng 7/12 (giờ Việt Nam). Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả cùng phong độ thăng hoa giúp đội bóng áo hồng nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Messi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của Inter Miami - Ảnh: IM

Lionel Messi tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế. Chỉ trong 10 phút đầu, anh thực hiện pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ Vancouver trước khi đặt Tadeo Allende vào vị trí thuận lợi. Pha căng ngang của Allende khiến Edier Ocampo lúng túng đốt lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, Vancouver bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Emmanuel Sabbi liên tục gây rối loạn cánh phải của Miami, trước khi Ali Ahmed tận dụng sai lầm của thủ môn Rocco Rios-Novo để gỡ hòa 1-1 ở phút 60.

Inter Miami lần đầu vô địch MLS Cup - Ảnh: MLS

Thế trận sau đó nghiêng về phía Vancouver khi họ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Inter Miami lại sở hữu người biết thay đổi cục diện: Lionel Messi.

Phút 71, từ pha cắt bóng thông minh ngay phần sân đối phương, Messi tung đường chọc khe sắc lạnh để De Paul băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm chuẩn xác, đưa Miami tái lập lợi thế.

Ở những phút bù giờ, Allende - người đã có 8 bàn tại vòng play-off – tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nâng tỷ số lên 3-1, sau đường kiến tạo nữa của Messi.

Messi bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp - Ảnh: 433

Chiến thắng này không chỉ giúp Inter Miami đăng quang đầy thuyết phục mà còn trở thành màn chia tay trọn vẹn dành cho hai biểu tượng Sergio Busquets và Jordi Alba trước khi họ chính thức giải nghệ.

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Inter Miami này từ khi thành lập, biến David Beckham trở thành người đầu tiên vô địch MLS Cup cả trên cương vị cầu thủ lẫn chủ sở hữu.

Ghi bàn:

Inter Miami: Ocampo 8' (đá phản), De Paul 71', Allende 90'+6

Whitecaps: Ahmed 60'

Đội hình xuất phát:

Inter Miami: Rios, Alba, Allen, Busquets, Falcon Picart, Fray, Rodriguez, De Paul, Silvetti, Messi, Allende.

Vancouver Whitecaps: Takaoka, Laborda, Priso-Mbonque, Blackmon, Ocampo, Cubas, Berhalter, Ahmed, Muller, Sabbi, White.