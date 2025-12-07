Lionel Messi khép lại mùa giải MLS Cup 2025 theo cách không thể ấn tượng hơn. Với màn trình diễn đẳng cấp và ảnh hưởng vượt trội lên lối chơi Inter Miami, siêu sao người Argentina đã được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất MLS Cup 2025 (MVP).

Trong trận chung kết gặp Vancouver Whitecaps, Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng vai trò trung tâm ở mọi đợt tấn công. Anh kiến tạo hai bàn, góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-1, qua đó đưa Inter Miami lần đầu tiên đăng quang MLS Cup.

Messi chụp ảnh cùng gia đình bên chiếc cúp vô địch mới nhất - Ảnh: MLS

Phong độ bùng nổ của El Pulga ở loạt play-off khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc: 6 bàn thắng và 9 kiến tạo, lập kỷ lục về số lần tham gia vào các pha lập công trong một mùa play-off.

Chiến thắng trước Vancouver cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Messi, Rodrigo De Paul và Sergio Busquets trở thành những nhà vô địch World Cup đầu tiên giành MLS Cup. Đây đồng thời là danh hiệu thứ ba Lionel Messi có được cùng Inter Miami sau Leagues Cup 2023 và Supporters’ Shield 2024. Và là 4, khi tính cả chức vô địch MLS miền Đông nước Mỹ mà số 10 cùng đội bóng áo hồng có được ít ngày trước.

Thành tích này giúp Messi nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp của mình lên con số 48, tiếp tục củng cố vị thế là cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá. Cụ thể, anh có 6 danh hiệu với ĐT Argentina, 35 với Barca, 3 cùng PSG và 4 ở Inter Miami. Cần nói thêm, sở dĩ một số nguồn vẫn tính Messi chỉ có 47 danh hiệu là bởi FIFA không tính chức vô địch miền Đông của Inter Miami cách đây vài ngày.

Messi bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp - Ảnh: 433

Không chỉ gặt hái vinh quang tập thể, Messi còn sở hữu Chiếc giày Vàng MLS 2025 với 29 bàn và 19 kiến tạo, đồng thời sẵn sàng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Landon Donovan MVP hai năm liên tiếp.

Ở tuổi 38 nhưng vẫn chơi thứ bóng đá tinh tế và quyết đoán, Messi tiếp tục củng cố vị thế huyền thoại sống, sẵn sàng mở ra hành trình chinh phục mới cùng Inter Miami trong mùa giải tới.