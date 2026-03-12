Ngay từ hiệp một, Nashville SC là đội thi đấu chủ động hơn và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Sức ép liên tục từ đội chủ nhà buộc thủ môn Dayne St. Clair của Inter Miami phải làm việc vất vả với hàng loạt pha cứu thua quan trọng để giữ sạch lưới.

Messi bị kèm chặt khiến Inter Miami bị cầm chân - Ảnh: IM

Bước sang hiệp hai, Inter Miami bắt đầu tăng tốc và tổ chức nhiều pha tấn công sắc nét hơn. Lionel Messi suýt tạo nên khác biệt khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Rodrigo De Paul.

Tuy nhiên, cú dứt điểm của siêu sao người Argentina đã bị thủ môn Elliot Schwake cản phá. Ở tình huống bóng bật ra, Germán Berterame tiếp tục tung cú sút nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phía Nashville cũng không ít lần khiến hàng thủ đội khách chao đảo với các pha phản công nhanh và những tình huống cố định nguy hiểm. Dù vậy, cả hai đội đều thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, khiến cặp đấu vẫn hoàn toàn rộng mở trước trận lượt về. Với Messi, anh sẽ phải chờ thêm cơ hội để chinh phục cột mốc 900 bàn thắng khi Inter Miami trở lại MLS gặp Charlotte FC trong thời gian tới.