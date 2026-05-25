Lionel Messi vừa trải qua một đêm khó khăn trong trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia Union, vòng 15 giải MLS 2026 khu vực phía Đông.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng Miami trước quãng nghỉ dành cho World Cup 2026.

Messi rời sân và đi thẳng vào đường hầm

Trong hiệp 1, Messi vẫn thể hiện đẳng cấp của mình và đóng vai trò quan trọng trong thế trận đôi công hấp dẫn với tỷ số hòa 4-4.

Messi đóng góp 2 pha kiến tạo, giúp Inter Miami duy trì hy vọng trong trận đấu – khi đội khách liên tục dẫn 2-0 rồi 3-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu còn chưa đầy 20 phút, cựu cầu thủ của Barcelona và PSG đã chủ động xin rời sân.

Siêu sao 38 tuổi đi thẳng vào phòng thay đồ để chăm sóc y tế. Điều này ngay lập tức làm dấy lên sự lo lắng trong giới hâm mộ cũng như ban huấn luyện Argentina.

Sau khi Messi được thay ra, hai người bạn của anh là Luis Suarez và De Paul liên tiếp ghi bàn ít phút cuối, ấn định chiến thắng 6-4 cho Inter Miami.

Việc Messi rời sân khiến bầu không khí quanh đội tuyển Argentina trở nên căng thẳng, đặc biệt khi sự việc diễn ra chỉ 23 ngày trước trận ra quân của nhà ĐKVĐ World Cup, gặp Algeria tại Kansas trong khuôn khổ bảng J.

Sau làn sóng lo ngại từ người hâm mộ, nhà báo thể thao Gaston Edul – người theo sát đội tuyển Argentina cũng như Messi – đã lên tiếng trấn an dư luận.

Thông qua các tài khoản mạng xã hội chính thức, ông cho biết quyết định rời sân của Messi chỉ mang tính phòng ngừa chứ không phải một chấn thương cơ nghiêm trọng.

Messi khiến người hâm mộ Argentina lo lắng. Ảnh: IMCF

“Leo Messi xin thay người để phòng ngừa vì cậu ấy cảm thấy căng cơ gân kheo. Không có chấn thương cơ nào cả. Cậu ấy không muốn tiếp tục gây áp lực lên vùng đó hay mạo hiểm thêm”, Gaston Edul cho biết.

Trong khi đó, HLV Guillermo Hoyos cho rằng có thể là Messi mệt mỏi cơ bắp. Anh sẽ được kiểm tra y tế chính thức trong ngày hôm nay.

“Cậu ấy mệt và mặt sân thì nặng nề”, HLV Hoyos cho biết. “Khi không chắc chắn, điều bạn nên làm là cố gắng không mạo hiểm cho Leo thi đấu”.

Không chỉ Messi, mà một số cầu thủ hai đội cũng mệt mỏi khi phải thi đấu trong tình trạng mặt sân rất xấu, hậu quả của cơn mưa lớn.

“Trận đấu này rất tốn sức; mặt sân rất nặng và trời mưa nhiều”, Guillermo Hoyos giải thích, từ chối nói về Messi và chỉ nhấn mạnh điều kiện sân bãi. “Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là cần phải thảo luận về vấn đề này”.