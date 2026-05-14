Số liệu lương mới được Hiệp hội cầu thủ MLS công bố cho thấy, ngôi sao của Inter Miami đang được trả lương cao nhất giải đấu.

Lionel Messi kiếm được số tiền khổng lồ 28 triệu đô la Mỹ, khoản lương "cứng" mà Inter Miami chi trả mỗi năm.

Messi đang được trả lương cao nhất giải nhà nghề Mỹ - Ảnh: SunSport

Nhưng con số thực tế cao hơn đáng kể nếu tính đến các hợp đồng tài trợ, tiền thưởng và cổ phần sở hữu trong tương lai của Messi tại CLB.

Chủ sở hữu Inter Miami - Jorge Mas từng tiết lộ, tổng thu nhập hàng năm của Messi dao động từ 70 triệu đến 80 triệu đô la.

Mức lương Messi cao hơn toàn bộ quỹ lương của tất cả các đội bóng khác ở giải nhà nghề Mỹ cộng lại, ngoài trừ Los Angeles FC.

Luật của MLS cho phép các CLB trả lương tối đá cho 3 "cầu thủ được chỉ định" ngoài giới hạn lương của giải đấu. Điều đó giúp những ngôi sao như Messi có mức thu nhập khổng lồ.

Son Heung-min bỏ túi 12 triệu đô la/năm ở LAFC - Ảnh: MLS

Thần tượng bóng đá Hàn Quốc, Son Heung-min đang là cầu thủ lương cao thứ hai ở giải nhà nghề Mỹ, sau vụ chuyển nhượng bom tấn đến Los Angeles FC hè năm ngoái.

Trong khi tiền vệ Rodrigo De Paul (Inter Miami) đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trong danh sách cầu thủ giàu có, kể từ ngày trở thành đồng đội Messi.

Nhà vô địch World Cup 2022 đang kiếm được 9,7 triệu đô/năm, dù ban đầu chuyển đến từ Atletico Madrid với hợp đồng giá trị thấp hơn nhiều.