Lionel Messi nhận mức thù lao đáng kinh ngạc ở giải nhà nghề Mỹ (MLS), và con số đó thậm chí còn chưa bao gồm hàng triệu đô là anh bỏ túi ngoài sân cỏ.
Số liệu lương mới được Hiệp hội cầu thủ MLS công bố cho thấy, ngôi sao của Inter Miami đang được trả lương cao nhất giải đấu.
Lionel Messi kiếm được số tiền khổng lồ 28 triệu đô la Mỹ, khoản lương "cứng" mà Inter Miami chi trả mỗi năm.
Nhưng con số thực tế cao hơn đáng kể nếu tính đến các hợp đồng tài trợ, tiền thưởng và cổ phần sở hữu trong tương lai của Messi tại CLB.
Chủ sở hữu Inter Miami - Jorge Mas từng tiết lộ, tổng thu nhập hàng năm của Messi dao động từ 70 triệu đến 80 triệu đô la.
Mức lương Messi cao hơn toàn bộ quỹ lương của tất cả các đội bóng khác ở giải nhà nghề Mỹ cộng lại, ngoài trừ Los Angeles FC.
Luật của MLS cho phép các CLB trả lương tối đá cho 3 "cầu thủ được chỉ định" ngoài giới hạn lương của giải đấu. Điều đó giúp những ngôi sao như Messi có mức thu nhập khổng lồ.
Thần tượng bóng đá Hàn Quốc, Son Heung-min đang là cầu thủ lương cao thứ hai ở giải nhà nghề Mỹ, sau vụ chuyển nhượng bom tấn đến Los Angeles FC hè năm ngoái.
Trong khi tiền vệ Rodrigo De Paul (Inter Miami) đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trong danh sách cầu thủ giàu có, kể từ ngày trở thành đồng đội Messi.
Nhà vô địch World Cup 2022 đang kiếm được 9,7 triệu đô/năm, dù ban đầu chuyển đến từ Atletico Madrid với hợp đồng giá trị thấp hơn nhiều.
Danh sách 10 cầu thủ được trả lương cao nhất tại MLS
1. Lionel Messi, Inter Miami: 28 triệu đô la/năm 2. Son Heung-min, LAFC: 12 triệu đô la 3. Rodrigo De Paul, Inter Miami: 9,7 triệu đô la 4. Chucky Lozano, San Diego FC: 9,5 triệu đô la 5: Miguel Almiron, Atlanta United: 8 triệu đô la 6. Emil Forsberg, Red Bull New York: 6 triệu đô la 7. Sam Surridge, Nashville SC: 6 triệu đô la 8. Riqui Puig, LA Galaxy: 5,5 triệu đô la 9. Jonathan Bamba, Chicago Fire: 5,4 triệu đô la 10. Hany Mukhtar, Nashville SC: 5,3 triệu đô la