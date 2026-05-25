Buồn cho Modric

Khi Alexis Saelemaekers ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2, trong trận AC Milan tiếp Cagliari ở vòng 38 Serie A, khán đài San Siro bùng nổ. Trên băng ghế kỹ thuật, Luka Modric và các đồng đội ăn mừng.

Bàn thắng sớm tạo lợi thế lớn cho Milan trong cuộc đua giành vé Champions League. Kết quả giữ nguyên đồng nghĩa với việc thầy trò Max Allegri chắc chắn có mặt trong top 4 Serie A.

Các Milanista không ngừng hát vang. Bộ trang phục do Puma SE thiết kế được xem như biểu tượng may mắn, khi khẩu hiệu được thêu trên áo thể hiện rõ bản sắc đội bóng: “From Milan to the World” (Từ Milan ra thế giới).

Milan muốn trở lại sân chơi danh giá nhất bóng đá châu Âu, trong mùa giải mà Luka Modric nổi bật.

Tuy nhiên, màn sụp đổ diễn ra theo cách khó tin. Cagliari gỡ hòa khi trận đấu trôi qua 20 phút, khiến San Siro bắt đầu run rẩy. Các tifosi lo lắng điều tệ nhất với đội nhà, giống như các trận rất kém gần đây – gắn với việc Modric vắng mặt vì phẫu thuật gò má.

Đầu hiệp 2, thêm một gáo nước lạnh cho Milan. Juan Rodriguez, hậu vệ 20 tuổi người Uruguay, ghi bàn đưa Cagliari vươn lên dẫn 2-1.

Đến lúc này, Max Allegri đưa Modric vào sân với hy vọng lấy lại thế trận. Tuy nhiên, thời gian chưa đầy 30 phút chính thức là không đủ để tiền vệ người Croatia thay đổi cục diện.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà khiến Milan bị Como của Cesc Fabregas qua mặt giành chiếc vé tham dự Champions League. Từ chỗ đua tranh Scudetto với hàng xóm Inter, Milan sụp đổ giai đoạn cuối và phải hài lòng với Europa League.

Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai Modric – người thi đấu với mặt nạ bảo vệ. Cựu ngôi sao Real Madrid có hợp đồng đến hết mùa giải, cùng điều khoản gia hạn thêm một năm. Việc anh có kích hoạt hay không đang là vấn đề lớn.

“Tôi rất hạnh phúc ở Milan. Còn những chuyện khác, chúng ta sẽ chờ xem”, Modric từng nói trước trận Cagliari.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với CLB, ban lãnh đạo và HLV”, Modric chia sẻ. “Khi chọn Milan, tôi đến đây để giúp đội bóng và cố gắng giành chiến thắng. Năm nay điều đó chưa thể xảy ra, nhưng rõ ràng tôi muốn giành một danh hiệu cùng Milan”.

Các tifosi tiếc cho Modric sau những gì diễn ra trong suốt mùa giải. Nếu tiền vệ 40 tuổi chia tay San Siro, sẽ là mất mát lớn với Milan khi đội bóng vẫn còn đang trong giai đoạn tái thiết và rất cần kinh nghiệm của anh.

Thất vọng Pulisic

Trong khi cảm thấy tiếc cho Modric, người hâm mộ Milan tỏ ra thất vọng với Christian Pulisic – người vào sân đầu hiệp 2 mà không có dấu ấn nào.

“Captain America” khép lại mùa giải 2025/26 với chuỗi phong độ mờ nhạt, dù được kỳ vọng rất nhiều.

Nói cách khác, Pulisic thể hiện rõ bộ mặt chung của Milan – bùng nổ giai đoạn đầu nhưng hụt hơi vào thời điểm quan trọng nhất.

Lần gần nhất Pulisic lập công cho Milan, tính cả hai đấu trường Serie A, Coppa Italia lẫn Siêu cúp?

Câu trả lời: tiền đạo người Mỹ không ghi bàn kể từ tháng 12 năm ngoái, khi anh lập công trong chiến thắng trước Verona tại Serie A.

Kể từ đó, Pulisic trải qua giai đoạn khó khăn cùng Milan, không đóng góp được nhiều về mặt tấn công, đồng thời còn bị ảnh hưởng bởi một số chấn thương trong 6 tháng gần đây.

Trước Cagliari, Pulisic rất nỗ lực thể hiện mình. Anh thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng không lần nào đi chính xác, qua đó kéo dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 19 (21 trận, nếu tính cả thời giai khoác áo tuyển Mỹ).

Mùa giải 2025/26, Pulisic có tổng cộng 34 lần ra sân trong màu áo “Rossoneri”. Anh ghi 10 bàn trên mọi đấu trường, nhưng tất cả đều diễn ra trong giai đoạn đầu mùa.

Một số tifosi thậm chí chỉ trích Pulisic “dưỡng chân” cho World Cup 2026 trên sân nhà.