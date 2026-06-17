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Argentina bước vào trận gặp Algeria ở bảng J World Cup 2026 với tâm điểm lớn nhất là Lionel Messi. Đội trưởng của nhà đương kim vô địch thế giới chuẩn bị có trận đấu quốc tế thứ 200, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Về lực lượng, Argentina đón tin vui khi thủ môn Emiliano Martinez có thể trở lại sau chấn thương ngón tay. Leandro Paredes và Nico Gonzalez cũng được kỳ vọng kịp bình phục, trong khi Nicolas Tagliafico vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Facundo Medina hoặc Valentin Barco có thể được lựa chọn thay thế ở hành lang trái.

Argentina vs Algeria

Trên hàng công, Messi nhiều khả năng sát cánh cùng Lautaro Martinez, trong bối cảnh Argentina muốn sớm tạo lợi thế ở trận ra quân. Với chất lượng đội hình vượt trội, đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn Algeria.

Tuy nhiên, Algeria vẫn có những nhân tố đáng chú ý. Riyad Mahrez tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh, trong khi Amine Gouiri và Mohammed Amoura mang đến tốc độ, khả năng tạo đột biến trên hàng công. Argentina nhỉnh hơn, nhưng nếu chủ quan, họ vẫn có thể gặp nhiều khó khăn.

Đội hình dự kiến

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La Martinez

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri