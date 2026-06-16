Thất vọng

Mọi thứ không được quyết định bởi cách nó bắt đầu, mà bởi cách nó kết thúc. Đó là điều hiển nhiên duy nhất có thể giúp người Tây Ban Nha phần nào nguôi ngoai sau màn ra quân thất vọng tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha chỉ biết đâm đầu vào bức tường phòng ngự dày đặc. Họ chuyền bóng ngang, bế tắc trong việc tìm giải pháp và không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương.

Tây Ban Nha không thể tấn công. Ảnh: Diario AS

Những ký ức tồi tệ tưởng như đã bị bỏ lại từ năm 2022 bất ngờ quay trở lại, khi thất bại trước Maroc từng đánh dấu sự cáo chung của một mô hình chơi bóng cũ kỹ.

Trước Cape Verde, Tây Ban Nha lại trở thành hình ảnh của sự bất lực: kiểm soát bóng rất nhiều nhưng không tạo ra được khác biệt trước đối thủ chỉ biết lùi sâu và chờ đợi.

Dù vẫn được xem là một trong những ứng viên vô địch, trận hòa này là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho thầy trò Luis de la Fuente.

Không cần hoảng loạn, bởi họ vẫn tạo ra cơ hội, nhưng cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.

Đội bóng thiếu sự chính xác, thiếu sáng tạo, thiếu phương án B và cả sự quyết liệt. Một bàn thắng có thể thay đổi tất cả, nhưng thực tế là bàn thắng ấy đã không đến.

Trận mở màn ở một kỳ World Cup luôn đặc biệt. Sau hơn hai tuần tập trung, các cầu thủ vừa háo hức vừa lo lắng.

Chỉ có Cucurella năng nổ. Ảnh: Diario AS

Thế nên, màn trình diễn đầu tiên thường mang ý nghĩa quan trọng. Điểm xuất phát của Tây Ban Nha lần này rõ ràng không tốt.

Cape Verde từng tuyên bố sẽ chơi tấn công, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đội bóng châu Phi lùi sâu với gần như toàn bộ đội hình quanh vòng cấm, bịt kín mọi khoảng trống và chấp nhận nhường hoàn toàn thế trận.

Trước hàng thủ dày đặc ấy, Tây Ban Nha tỏ ra căng cứng. Gavi là sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát, thay thế Alex Baena. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở con người mà ở cách vận hành.

Đội bóng áo đỏ gặp khó trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Thậm chí có thời điểm Pedri và Rodri phải trao đổi liên tục về cách tổ chức pressing, còn Unai Simon nhiều lần nhắc nhở đồng đội giữ cự ly đội hình.

Bất lực

Một điểm gây tranh cãi là quãng nghỉ uống nước giữa hiệp, dù nhiệt độ trong sân chỉ khoảng 20-22 độ C. Khán giả đã la ó dữ dội trước quyết định này. Dẫu vậy, chính khoảng nghỉ ấy lại giúp Tây Ban Nha phần nào lấy lại nhịp độ.

Lamine Yamal không thể làm gì. Ảnh: Diario AS

Nhờ sự năng nổ của Marc Cucurella, người vừa đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid, “La Roja” bắt đầu tạo ra cơ hội. Ferran Torres sút trúng xà ngang sau đường kiến tạo của hậu vệ cánh trái, còn Pedri bị thủ môn Vozinha từ chối trong tình huống đá bồi.

Ferran và Laporte cũng có những cơ hội rất rõ ràng trước giờ nghỉ, nhưng tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Tây Ban Nha tiếp tục chuyền bóng chậm chạp, thiếu đột biến và không tạo ra áp lực thực sự. Khi thế trận ngày càng bế tắc, De la Fuente buộc phải tung Lamine Yamal cùng Mikel Merino vào sân.

Sự xuất hiện của thần đồng Barcelona khiến bầu không khí trên khán đài sôi động hẳn lên. Mỗi lần Lamine Yamal chạm bóng đều nhận được những tiếng reo hò.

Trận hòa là lời cảnh báo cho Tây Ban Nha. Ảnh: Diario AS

Cape Verde lập tức thay hậu vệ trái đã nhận thẻ vàng để đối phó với Yamal. Tây Ban Nha dồn toàn lực lên tấn công, biến phần sân đối phương thành một cuộc công phá liên tục.

Có lúc Rodri dạt sang cánh trái, Laporte lên đá như tiền đạo, Ferran Torres di chuyển khắp mặt sân.

Nhưng tất cả đều vô ích. Lamine cố gắng tạo khác biệt, Dani Olmo được tung vào sân nhưng thế trận vẫn không thay đổi. Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận đấu, song không tạo thêm nổi một cơ hội thực sự nguy hiểm.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên như sự kết thúc cho một đêm thất vọng. Tây Ban Nha vẫn còn thời gian để sửa sai ở những trận tiếp theo, nhưng trận hòa trước Cape Verde đã phơi bày những vấn đề tưởng như đã được giải quyết từ lâu.

Lần này, ngay cả Lamine Yamal cũng không thể làm nên phép màu.