Inter Miami có chuyến làm khách trước DC United trong khuôn khổ MLS, nhưng trận đấu lại được tổ chức tại sân M&T Bank Stadium – nơi có sức chứa hơn 70.000 khán giả nhằm đáp ứng lượng người hâm mộ đến xem Lionel Messi thi đấu. Và siêu sao người Argentina đã không khiến đám đông thất vọng.

Đội hình xuất phát của Inter Miami - Ảnh: IM

Đội khách sớm chiếm thế chủ động và mở tỷ số ở phút 18 nhờ pha lập công của Rodrigo De Paul. Chỉ 10 phút sau, Messi tiếp tục khiến khán đài bùng nổ khi thoát xuống thông minh rồi tung cú chích bóng lạnh lùng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, DC United nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, Inter Miami vẫn giữ vững thế trận để bảo toàn chiến thắng, qua đó vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng miền Đông MLS.

Với bàn thắng vào lưới DC United, Messi đã nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên con số 899, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 900 bàn đúng một lần lập công. Tính riêng tại Inter Miami, siêu sao người Argentina đã ghi 79 bàn sau 90 trận.

Messi vẫn là đầu tàu kéo Inter Miami tiến về phía trước - Ảnh: IM

Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu mùa giải thứ 22 liên tiếp Messi ghi bàn trong sự nghiệp. Ở tuổi 38, anh vẫn cho thấy phong độ ấn tượng và hoàn toàn có thể nghĩ tới những cột mốc lớn hơn, đặc biệt khi phía trước vẫn còn World Cup cùng tuyển Argentina.