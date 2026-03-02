Sau thất bại 0-3 trước Los Angeles của Son Heung Min ở trận mở màn MLS, Inter Miami bước vào chuyến làm khách trước Orlando City với quyết tâm cao độ.

Đội hình xuất phát của đội khách Inter Miami - Ảnh: IM

Đội bóng của Messi nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ sớm. Tuy nhiên, sai lầm nơi hàng thủ khiến họ trả giá. Phút 18, Pasalic mở tỷ số cho Orlando trước khi Ojeda nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau.

Bị dẫn 0-2, Miami không hề sụp đổ. De Paul và Messi liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà, nhưng thủ môn Crepeau chơi xuất sắc.

Sang hiệp hai, Segovia trở thành nhân tố tạo bước ngoặt khi kiến tạo cho Silvetti rút ngắn tỷ số, rồi tiếp tục dọn cỗ để Messi sút xa gỡ hòa 2-2.

Messi chói sáng giúp Inter Miami thắng ngược khó tin - Ảnh: IM

Thế trận giằng co được giải quyết ở cuối trận. Phút 85, Segovia tự mình lập công đưa Miami vượt lên.

Chỉ bốn phút sau, Messi thực hiện cú đá phạt hoàn hảo, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-2 đầy bản lĩnh cho Inter Miami. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên của đội bóng ở mùa giải mới.