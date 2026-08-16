Trong chuyến làm khách trước Nashville tại MLS, Lionel Messi được trao cơ hội trên chấm 11m ở phút 23 nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương. Đây là lần thứ ba liên tiếp tiền đạo 39 tuổi thất bại trong những quả phạt đền gần nhất, sau hai lần không thành công tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Argentina.

Messi lần thứ ba liên tiếp đá hỏng phạt đền - Ảnh: The18

Ngày đen đủi tiếp tục đeo bám Messi khi anh có 2 tình huống dứt điểm trúng cột dọc liên tiếp ở những phút bù giờ.

Không những vậy, Messi tưởng như đã có bàn thắng cho riêng mình khi đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng pha lập công không được công nhận do lỗi việt vị.

Inter Miami nhận thất bại nặng nề - Ảnh: ERJ Messi

Những nỗ lực cá nhân của Messi không thể giúp Inter Miami tránh khỏi thất bại. Nashville SC tận dụng tốt các cơ hội để ghi tới 4 bàn thắng, trong khi đội bóng của HLV Guillermo Hoyos chỉ có một lần tìm được mành lưới đối phương.

Trận thua này tiếp tục cho thấy Inter Miami đang gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn quan trọng của mùa giải năm nay.