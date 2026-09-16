2h30 ngày 17/9, sân Camp Nou:

Hansi Flick dành nhiều lời khen cho Racing Santander trước cuộc đối đầu giữa Barcelona và đội bóng xứ Cantabria tại vòng 6 La Liga, lúc 2h30 ngày 17/9.

Khi được hỏi về khả năng thiết lập kỷ lục số trận thắng liên tiếp ở đầu mùa giải, nhà cầm quân người Đức không quá quan tâm đến những cột mốc cá nhân, thay vào đó nhấn mạnh sự nguy hiểm của đối thủ trong trận đấu vào thứ Tư.

Barca hướng đến mục tiêu kéo dài thành tích toàn thắng. Ảnh: FCB

“Tôi không phải kiểu người thích phá kỷ lục hay những thứ tương tự”, Hansi Flick nhấn mạnh.

Ông gửi thông điệp cho các học trò: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng và đó là điều toàn đội tập trung vào: thắng trận tiếp theo.

Trận tiếp theo của chúng tôi quan trọng trên sân nhà trước một đối thủ đang chơi rất tốt. Thật tuyệt khi xem họ thi đấu. Họ rất dũng cảm, mạnh trong các tình huống bóng hai và có khả năng tấn công chiều sâu.

Chúng tôi phải tập trung và chứng minh mình là đội mạnh hơn. Sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi có khả năng làm được điều đó”.

Mặc dù là tân binh La Liga, nhưng Racing đang khởi đầu mùa giải khá ấn tượng. Họ giành 7 điểm sau 5 trận, thắng 2 trong 3 vòng đấu gần nhất và tổng hiệu số 9-9.

Cảnh báo về những khó khăn mà Racing có thể tạo ra, Flick cũng để ngỏ khả năng Barca sẽ tiến hành xoay tua đội hình nhằm kiểm soát khối lượng thi đấu của một số cầu thủ.

Adeyemi có thể được đá chính cạnh Raphinha. Ảnh: FCB

“Chúng tôi phải quản lý số phút thi đấu”, Flick nói. “Chúng tôi sẽ xem ai đá chính và cầu thủ nào được thi đấu nhiều hay ít phút hơn.

Tất cả đều muốn ra sân và đều muốn có tên trong đội hình xuất phát, nhưng chúng tôi phải biết cách quản lý điều đó”.

Dù xoay tua, bộ khung với Lamine Yamal, Raphinha, Rodri, Pedri, Pau Cubarsi sẽ được Flick giữ nguyên. Đây là những vị trí tạo nên lối chơi bùng nổ cho Barca.

Dani Olmo, Joao Cancelo, Jules Kounde, Karim Adeyemi nhiều khả năng có mặt trong đội hình xuất phát.

Với Raphinha đạt phong độ cao, trong khi Lamine Yamal bùng nổ trên hành trình cạnh tranh Quả bóng vàng, người hâm mộ Barca đang chờ đợi màn “bắt nạt” tân binh Racing trên sân nhà Camp Nou.

Lực lượng:

Barca: Bardghji, De Jong chấn thương.

Racing Santander: Eriksson, Andres Martin chấn thương; Almeida bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Joao Cancelo; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Racing Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala; Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas; Ivan Martin, Prati; Pablo Garcia, Canales, Vicente; Zabiri.

Dự đoán: Barca thắng 4-1.