Video bàn thắng Argentina 2-0 Áo (Nguồn: VTV):

Argentina tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, qua đó sớm giành vé vào vòng 1/16.

Nhân vật chính vẫn là Lionel Messi, người ghi cả 2 bàn thắng để đưa đội nhà vượt qua một đối thủ rất khó chịu.

Trận đấu khởi đầu đầy kịch tính khi Argentina được hưởng phạt đền từ rất sớm sau khi VAR xác định Stefan Posch phạm lỗi với Lautaro Martinez.

Tuy nhiên, Messi lại sút chệch cột dọc, tạo cơ hội để Áo vùng lên. Đại diện châu Âu chơi đầy năng lượng với sự cơ động của Marcel Sabitzer, David Alaba và Konrad Laimer, thậm chí có thời điểm lấn lướt về thế trận.

Dù vậy, đẳng cấp của Messi đã tạo nên khác biệt. Cuối hiệp 1, anh dứt điểm chính xác từ đường căng ngang của Facundo Medina để mở tỷ số.

Đây cũng là bàn thắng thứ 17 của Messi tại World Cup, giúp anh vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sang hiệp 2, Áo tiếp tục chiến đấu kiên cường nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Argentina. Khi đối thủ dâng cao tìm bàn gỡ, Messi kết liễu trận đấu trong thời gian bù giờ bằng cú dứt điểm quyết đoán giữa vòng cấm.

Chiến thắng 2-0 giúp Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận và có 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Messi một lần nữa chứng minh rằng ở tuổi 39, anh vẫn là ngọn hải đăng dẫn đường cho nhà đương kim vô địch.

Bàn thắng: Messi 38', 90'+5.

Đội hình xuất phát:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Áo (4-2-1-2-1): Alex Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Wanner; Sabitzer, Schmid; Gregoritsch.