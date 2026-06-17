Video bàn thắng Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Messi (18', 60', 76')

Đội hình xuất phát

Argentina: E.Martinez, Montiel (N. Molina 45'), Romero (N. Otamendi 80'), L. Martinez (J. Álvarez 55'), Medina, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada (N. González 55'), Messi (N. Paz 80'), Gonzalez

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Boudaoui (H. Aouar 64'), Maza (R. Zerrouki 82'), Chaibi, Moussa (R. Mahrez 64'), Gouiri