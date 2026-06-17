Cả Mbappe và Haaland đều lập cú đúp ra quân World Cup 2026, nhưng bị ‘che mờ’ hết bởi Messi thiên tài ‘phá đảo’ nhiều kỷ lục khó tin.
Video bàn thắng Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Messi (18', 60', 76')
Đội hình xuất phát
Argentina: E.Martinez, Montiel (N. Molina 45'), Romero (N. Otamendi 80'), L. Martinez (J. Álvarez 55'), Medina, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada (N. González 55'), Messi (N. Paz 80'), Gonzalez
Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Boudaoui (H. Aouar 64'), Maza (R. Zerrouki 82'), Chaibi, Moussa (R. Mahrez 64'), Gouiri
Lionel Messi thăng hoa rực rỡ với cú hat-trick, giúp Argentina dễ dàng đánh bại Algeria 3-0 để khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup đầy ấn tượng.
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