Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 20/8 đến 5/9/2025. Cụ thể:

Giai đoạn từ ngày 20-31/8, khu vực Bắc Bộ có nhiều ngày mưa giông; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Thời tiết miền Bắc còn nhiều ngày mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực Trung Bộ, từ 20-25/8, có mưa, mưa rào và giông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng; giai đoạn từ 26-31/8, có mưa giông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong thời kỳ dự báo có nhiều ngày mưa giông (mưa rào và giông tập trung về chiều và tối). Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29-32 độ; Nam Bộ từ 32-34 độ.

Giai đoạn từ ngày 1-5/9/2025, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng; khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông.

Trước mắt, từ chiều tối nay (15/8) đến 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ chiều tối nay đến đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 17 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa giông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất; trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website của trung tâm và các trang thông tin chính thống.