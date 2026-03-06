Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Theo đó, ngày 8/3, thời tiết khu vực Bắc Bộ buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù; đến trưa, một số nơi có thể hửng nắng nhẹ.

Đáng lưu ý, từ đêm 8/3 trở đi, mưa giông có xu hướng quay trở lại trên khu vực này; riêng vùng núi có khả năng xuất hiện mưa giông sớm hơn.

Thời tiết Hà Nội ngày 8/3 chủ yếu nhiều mây, nắng nhẹ rải rác. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng ngày 8/3, bà Chi cho biết, tại Bắc Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, hiện tượng sương mù chủ yếu xảy ra vào sáng sớm. Trong khi đó, khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ vào chiều tối.

Bà Chi nhấn mạnh, riêng khu vực Trung Trung Bộ, mưa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đồng thời, vào ban ngày, các khu vực trên vẫn có nắng khá nhiều.

Về nhiệt độ, theo bà Chi, tại Bắc Bộ trời rét chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm, với mức nhiệt khoảng 18-21 độ; đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng nhanh lên khoảng 22-25 độ, trời ấm áp.

Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ ban ngày nhỉnh hơn so với Bắc Bộ, dao động khoảng 23-26 độ; khu vực Trung Trung Bộ phổ biến 25-28 độ; còn Nam Trung Bộ có thể lên tới 27-31 độ.

Trong khi đó, tại cao nguyên Trung Bộ, ban đêm và sáng sớm trời khá lạnh với nhiệt độ khoảng 17-20 độ, người dân cần chú ý giữ ấm vào sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ khu vực này tăng lên khoảng 27-30 độ.

Nam Bộ là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước, ban ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, khá oi nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 6 và sáng 7/3, nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; gió đông đến đông nam cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng và ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Ngày 8/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ.

Không khí lạnh lệch đông gây mưa ở miền Bắc

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng ngày 9-10/3, không khí lạnh tăng cường trở lại. Tuy nhiên, do không khí lạnh yếu và lệch đông nên nhiệt độ ở miền Bắc hầu như ít biến động, nhưng sẽ có mưa.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 8-16/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 8-10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.

Khu vực Trung Trung Bộ thời kỳ 9-11/3 cũng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.