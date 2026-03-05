Dù vẫn đón không khí lạnh nhưng từ nay đến hết tuần (5-8/3), thời tiết miền Bắc vẫn được xem là "đẹp hiếm hoi" trong mùa xuân, khi không xuất hiện nồm ẩm hay mưa phùn như thường lệ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp Quốc tế Phụ nữ ngày 7-8/3/2026. Cụ thể:
Hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng 3/2026, chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, trong tháng 3, mưa phùn và nồm ẩm tiếp tục xảy ra ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.