Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Trung Bộ và khuếch tán xuống Nam Bộ. Khoảng ngày 6/3 và 9-10/3, không khí lạnh tăng cường bổ sung.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh ngày 6/3 có cường độ yếu nên thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ ít biến động.

Cụ thể, từ nay đến hết tuần (Chủ nhật 8/3), thời tiết miền Bắc khá ổn định với sáng sớm trời rét nhẹ, trưa chiều có nắng nhưng ấm áp, không khó chịu, ít khả năng xảy ra nồm ẩm.

Thời tiết Hà Nội nắng ấm, khô ráo từ nay đến hết tuần. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 4-7/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng thời kỳ từ khoảng 8-10/3, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, những khu vực này sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do không khí lạnh suy yếu, đêm 4 và sáng 5/3, trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ; trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Đến trưa và chiều 5/3, thành phố giảm mây, có nắng, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới có nắng ấm. Nguồn: NCHMF

Khoảng đêm 5 và ngày 6/3, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, nhưng cường độ yếu nên Hà Nội chỉ mưa nhỏ vài nơi, rét chủ yếu về đêm và sáng; trưa và chiều giảm mưa, nhiệt độ tăng. Ngày 7-8/3, Hà Nội không mưa, tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm.

Trong khi đó, thời tiết khu vực Trung Trung Bộ từ nay đến 14/3, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng ngày 8-9/3 có mưa vài nơi.

Khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối 5-6/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.