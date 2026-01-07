Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã tràn khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất giảm rất sâu trong ngày 6/1 như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,9 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ hay Mộc Châu (Sơn La) 7 độ; những nơi khác dao động từ 8-14 độ.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục giảm trong ngày 7/1. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Hôm nay (7/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; trưa chiều trời nắng. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo chi tiết các vùng những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 7/1, nhiều mây, không mưa; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 10-13 độ, trung tâm và phía Nam 12-14 độ. Trưa và chiều 7/1, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất 17-19 độ, riêng trung tâm thành phố 18-20 độ.

Trạng thái thời tiết Hà Nội như trên có khả năng duy trì đến 12/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến ở mức 9-12 độ.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 16 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm, riêng Nam Bộ đêm trời mát với mức nhiệt 21-22 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 7/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ; vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ; phía Nam có 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.