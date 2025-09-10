Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên khu vực các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, xã An Khánh, Hưng Đạo, Chương Mỹ...

Khu vực mưa ở nội thành Hà Nội. Nguồn: NCHMF

Mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông bắc.

Từ nay đến 3 giờ tới (tính từ 16h ngày 10/9), vùng mây giông này sẽ mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và giông tại các khu vực trên.

Sau đó, mưa giông lan sang các phường lân cận như Đông Ngạc, Từ Liêm, Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Láng, Đại Mỗ, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa...

Đồng thời, vùng mưa giông còn mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội khả năng có mưa lớn trong chiều tối nay 10/9. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng trong chiều nay, cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai (11/9), ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và tối nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/9 mưa giảm dần ở Bắc Bộ. Từ đêm 12-20/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo khu vực TPHCM, từ 11-14/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Từ ngày 15-16/9: Mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.

Từ 17-20/9: Nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng nhẹ, trưa chiều và tối có mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.