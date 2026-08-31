Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Từ ngày 1-2/9, miền Bắc chỉ còn mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 31/8, có mây, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết miền Bắc giảm mưa, nắng nhiều hơn. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, từ chiều tối ngày 31/8 đến 1/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 1/9, mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP Đà Nẵng có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì có mưa rào và rải rác có giông, tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dự báo thời tiết ngày 31/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.