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Chiều tối 19/8, dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến tiếp theo về đợt mưa lớn ở các tỉnh thành miền Bắc và Trung Bộ.

Theo đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 19/8 đến sáng 20/8, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150mm. Đến đêm 20 và sáng 21/8, vùng mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng thu hẹp dần, chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển.

Miền Bắc còn mưa lớn đến ngày 21/8. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế nhấn mạnh, tâm mưa lớn nhất cả nước được xác định rơi vào khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Từ chiều tối 19/8 đến hết ngày 21/8, khu vực này phổ biến lượng mưa từ 60-120mm, có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Cảnh báo thiên tai cực đoan

Trong các trận mưa giông, người dân cần đề phòng nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 21/8, đợt mưa lớn này tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ mới bắt đầu có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài và dồn dập trong thời gian ngắn có khả năng cao gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ cũng như sạt lở đất, sụt trượt tại các vùng núi và sườn dốc.